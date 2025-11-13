No Rio, Rayssa Leal recebe fãs antes de disputar STU Pro Tour

A skatista Rayssa Leal já está na Praça Do Ó, na Barra da Tijuca, Zona Sudoeste do Rio de Janeiro. A atelta maranhense disputa e etapa carioca do STU Pro Tour, evento que reúne grandes skatistas. Entrando na pista do street somente na sexta-feira (14), Rayssa aproveitou para passear pela estrutura do evento e falar com fãs.

➡️ Rayssa Leal vê STU como momento para turistar, mas garante: 'Quero ganhar'

Rodeada apenas de amigas, ela andou pela Praça do Ó enquanto aconteciam as baterias do street masculino. Rayssa foi abordada poucas vezes pelas pessoas que estavam no local, ainda não muito cheio. Tirou fotos com fãs e deu autógrafos.

Rayssa Leal recebe fãs no STU Pro Tour do Rio de Janeiro (Foto: Kauhan Fiaux / Lance!)

Além dela, Pâmela Rosa também passeou pelo palco do STU Pro Tour do Rio de Janeiro. Assim como Rayssa, Pâmela também recepcinou os fãs que estavam pela Praça Duó. Nesta quinta, apenas os homens disputam no park e street, mas as mulheres estão treinando na pista para a categoria street, chamando atenção do público ao redor.

Formato de competição do street no STU Pro Tour do Rio

Na primeira fase, realizada na sexta-feira, 16 skatistas serão divididas em quatro baterias. Cada uma delas terá duas voltas de 60 segundos e apenas a volta que tiver a maior nota será considerada. As três primeiras de cada bateria avançam, para a semifinal.

1 . Bateria 1: Kyle Frank (USA), Pamela Rosa (BRA) , Aoi Uemura (JAP) e Daniela Terol (ESP); 2 . Bateria 2: Kayna Abel (BRA) , Aldana Bertran (FRA), Maria Lúcia (BRA) e Maria Almeida (BRA) ; 3 . Bateria 3: Chloe Covel (AUS), Carla Karolina (BRA) , Keet Oldenbeuving (HOL) e Rayssa Leal (BRA) ; 4 . Bateria 4: Átali Mendes (BRA) , Christine Cottam (USA), Isabelly Ávila (BRA) e Gabi Mazetto (BRA) .

No sábado, acontece a semifinal do street feminino. As 12 skatistas que avançaram para a etapa serão divididas em três baterias. Dessa vez, serão três voltas de 45 segundos, com cada uma delas tendo 15 segundos para a execução de uma best trick. Somente a maior nota do somatório da melhor volta e manobra será considerada. As duas mais bem posicionadas em cada bateria vão à final.

Já no domingo, acontece a final do street. As seis skatistas que avançaram terão três voltas de 45 segundos com mais 15 segundos para a best trick. Apenas a melhor manobra + volta será considerada no somatório. A skatista com maior pontuação vence.

Pista de street do STU Pro Tour do Rio de Janeiro (Foto: Kauhan Fiaux / Lance!)

Programação do street feminino com Rayssa Leal

Sexta (14/11/25)

15h às 16h40: Fase 1 Street feminino

Sábado (15/11/25)

15h55 às 17h15: Semifinal Street feminino

Domingo (16/11/25)