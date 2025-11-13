Tá caro? Veja valores para alimentação no STU Pro Tour do Rio

O STU Pro Tour chega ao Rio de Janeiro para a quarta etapa do evento que reúne os principais skatistas do Brasil e do mundo. O evento na Praça Do Ó, na Barra da Tijuca, Zona Sudoeste da cidade, é uma chance do público estar próximo dos craques das pistas. Mas é preciso vir com o bolso preparado.

Uma dica importante é que antes de se alimentar, é necessário obter um cartão cashless, vendido por R$ 8 reais. Ele pode ser obtido nos caixas móveis, mesmo local para carregá-lo. Na compra do cartão, é preciso fazer a primeira recarga. Ou seja, se você pretende colocar R$ 20 de saldo, será preciso carregar com R$ 28. A caução de R$ 8 é reembolsada ao final do evento, com a devolução do cartão.

Praça de alimentação do STU Pro Tour do Rio (Foto: Kauhan Fiaux / Lance!)

As principais opções de alimentação e bebida estão atrás da pista de street, mas o lado do park também possui alguns food-trucks. O preço das comidas varia entre R$ 15 e R$ 45. Além disso, é possível comprar energético pelo valor de R$ 12. Com a estrutura de alimentos e bebidas ainda sendo montadas, o Lance! não encontrou venda de bebidas alcoólicas.

Confira valores dos alimentos no STU Pro Tour do Rio

Batata chips: R$ 15

Batata no cone: de R$ 25 a R$ 28

Cachorro-quente coreano: de R$ 22 a R$ 28

Coxinha: R$ 25 (12 unidades) e R$ 35 (18 unidades)

Hambúrguer: R$ 35 (somente o hambúrguer) e R$ 45 (combo)

Kebab: R$ 38

Pipoca: R$ 20

Pizza na caixa: de R$ 26 a R$ 34

Energético (sabores diversos): R$ 12

Há também opções de alimentação fora da Praça Do Ó. Em frente ao STU Pro Tour, por exemplo, há uma barraca de pastéis. Há também diversos quiosques na praia da Barra da Tijuca. Entretanto, não é possível sair e voltar da praça por conta da expiração do ingresso.