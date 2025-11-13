Skate: brasileiros lideram classificação do STU Pro Tour do Rio
No street, Ivan Monteiro conquistou maior nota do dia
- Matéria
- Mais Notícias
O STU Pro Tour do Rio de Janeiro começou nesta quinta-feira (13) com as competições de street e park masculino. No street, os brasileiros lideraram cinco das seis baterias classificatórias do dia, incluindo a melhor nota com o 81.81 de Ivan Monteiro. No park, foram quatro baterias lideradas e a segunda maior nota foi brasileira com o 85.01 de Augusto Akio.
➡️ No Rio, Rayssa Leal recebe fãs antes de disputar STU Pro Tour
— Meu foco era passar em primeiro na minha bateria para poder ter um dia de descanso e conseguir ter uma melhor performance na semifinal. Não segurei as manobras. Coloquei tudo na minha linha — afirmou Ivan Monteiro, que conquistou a maior nota do street.
No street, Carlos Ribeiro, Ivan Monteiro, Marcelo Batista, Giovanni Vianna e João L. Alves estão na semifinal da competição. Matheus Mendes, Carlos Iqui, Ismael Henrique, Wallace Gabriel, Lucas Rabelo, Vinicius Costa, Bruno Silva e Gabryel Aguilar vão à repescagem (fase 2) em busca de vaga na semi.
Já no park, Gui Khury, Pedro Barros, Pedro Carvalho e Augusto Akio já estão na final. Matheus Guerreiro, Kalani Konig e Luigi Cini vão à repescagem. Augusto Akio, inclusive, marcou 85.01, nota que só foi superada por Issei Sakurai na última bateria do dia.
➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico
— Estou felizão, mano. Isso mostra o reconhecimento dos juízes no meu rolê. Mas estou aqui assim como todos que estão participando — disse Akio ao Lance! quando descobriu que alcançou a maior nota após a sua bateria.
Resultados do primeiro dia do STU Pro Tour do Rio de Janeiro
Street masculino
BATERIA 1
1º – Angelo Caro (PER) – 62,64 (classificado direto)
2º – Mauro Iglesias (ARG) – 61,47 (fase 2)
3º – Matheus Mendes (BRA) – 58,58 (fase 2)
4º – Jake Ilardi (USA) – 57,50 (eliminado)
BATERIA 2
1º – Carlos Ribeiro (BRA) – 68,42 (classificado direto)
2º – Dominick Walker (USA) – 38,76 (fase 2)
3º – Carlos Iqui (BRA) – 13,67 (fase 2)
4º – Jonathas Perez (USA) – não andou
BATERIA 3
1º – Ivan Monteiro (BRA) – 81,81 (classificado direto)
2º – Ismael Henrique (BRA) – 60,03 (fase 2)
3º – Adriel Parmisano (ARG) – 58,21 (fase 2)
4º – Filipe Mota (BRA) – 56,45 (eliminado)
BATERIA 4
1º – Marcelo Batista (BRA) – 69,69 (classificado direto)
2º – Wallace Gabriel (BRA) – 59,69 (fase 2)
3º – Lucas Rabelo (BRA) – 57,57 (fase 2)
4º – Kilian Zehnder (SUI) – 52,78 (eliminado)
BATERIA 5
1º – Giovanni Vianna (BRA) – 73,36 (classificado direto)
2º – Vinícius Costa (BRA) – 67,55 (fase 2)
3º – Bruno Melão (BRA) – 42,67 (fase 2)
4º – Ivan Federico (ITA) – 39,65 (eliminado)
BATERIA 6
1º – João Lucas Alves (BRA) – 71,67 (classificado direto)
2º – Gabryel Aguilar (BRA) – 64,21 (fase 2)
3º – Cordano Russell (CAN) – 56,55 (fase 2)
4º – Felipe Nunes (BRA) – 49,16 (eliminado)
Park masculino
BATERIA 1
1º – Gui Khury (BRA) – 82,11 (classificado direto)
2º – Thomas Augusto (POR) – 79,96 (fase 2)
3º – Ivan Federico (ITA) – 63,50 (fase 2)
4º – Jason Lijnzaat (HOL) – 46,44 (eliminado)
BATERIA 2
1º – Pedro Barros (BRA) – 83,29 (classificado direto)
2º – Mateus Guerreiro (BRA) – 80,71 (fase 2)
3º – Collin Graham (USA) – 77,55 (fase 2)
4º – Greyson Fletcher (USA) – 61,27 (eliminado)
BATERIA 3
1º – Tate Carew (USA) – 82,07 (classificado direto)
2º – Kalani Konig (BRA) – 80,58 (fase 2)
3º – Taylor Nye (USA) – 76,26 (fase 2)
4º – Raphael Ueda (USA) – 48,58 (eliminado)
BATERIA 4
1º – Pedro Carvalho (BRA) – 85,00 (classificado direto)
2º – Viktor Solmund (DIN) – 83,33 (fase 2)
3º – Hampus Winberg (SUE) – 81,72 (fase 2)
4º – Tayio Amano (JAP) – 59,96 (eliminado)
BATERIA 5
1º – Augusto Akio (BRA) – 85,01 (classificado direto)
2º – Luigi Cini (BRA) – 83,93 (fase 2)
3º – Christopher Russell (USA) – 74,32 (fase 2)
4º – Alex Sorgente (ITA) – 73,00 (eliminado)
BATERIA 6
1º – Issei Sakurai (JAP) – 85,70 (classificado direto)
2º – Yuro Nagahara (JAP) – 80,55 (fase 2)
3º – Danny León (ESP) – 72,21 (fase 2)
4º – Alessandro Mazzara (ITA) – 70,66 (eliminado)
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias