No terceiro dia do STU Pro Tour do Rio de Janeiro, na Praça Duó, a brasileira Raicca Ventura superou a medalhista olímpica Sky Brown. Durante a primeira bateria do skate park, a brasileira conquistou nota 87.88, enquanto a britânica fez 84.00 neste sábado (15). As duas avançam para a final neste domingo.

continua após a publicidade

➡️ VÍDEO: Rayssa Leal se classifica no STU Pro do Rio e repete 'rivalidade' de 2024

Raicca é a única brasileira das seis finalistas que irão disputar o título do STU Pro Tour do Rio de Janeiro. Dora Varella e Isadora Pacheco caíram em suas baterias durante a semifinal. A nota de Raicca foi a terceira maior do dia, sendo superada por Mizuho Hasegawa (89.42) e Naia Laso (88.15).

Sky Brown é medalhista olímpica de skate park (Foto: Loic Venance / AFP)

Nas semifinais, cada atleta tem direito a três voltas, sendo considerada somente a maior nota. São três baterias com quatro atletas cada. As duas primeiras colocadas avançam para a final, enquanto as demais são eliminadas.

continua após a publicidade

A final do park feminino está marcada para às 14h30 (de Brasília) e tem transmissão do STU Channel e Cazé TV, ambos no YouTube. Os horários podem sofrer alterações devido às condições climáticas. Há previsão de chuva para sábado e domingo na Praça Do Ó.

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial

Resultados - semifinal - Park feminino - STU Pro Tour do Rio

Bateria 1

1º - Raicca Ventura - 87.88 (finalista)

2º - Sky Brown - 84.00 (finalista)

3º - Lily Strachan - 79.25 (eliminada)

4º - Dora Varella - 76.58 (eliminada)

Bateria 2

1º - Mizuho Hasegawa - 89.42 (finalista)

2º - Lilly Stoephasius - 77.89 (finalista)

3º - Isadora Pacheco - 75.86 (eliminada)

4º - Minna Stess - 75.76 (eliminada)

Bateria 3