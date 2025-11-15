Raicca Ventura supera Sky Brown na semifinal do STU Pro Tour do Rio
Brasileira conquistou terceira maior nota do park
- Matéria
- Mais Notícias
No terceiro dia do STU Pro Tour do Rio de Janeiro, na Praça Duó, a brasileira Raicca Ventura superou a medalhista olímpica Sky Brown. Durante a primeira bateria do skate park, a brasileira conquistou nota 87.88, enquanto a britânica fez 84.00 neste sábado (15). As duas avançam para a final neste domingo.
Rayssa Leal na semifinal do STU Pro Tour do Rio: onde assistir e horário
Mais Esportes
Brasileiros vão em peso para semifinal street do STU Pro Tour do Rio
Mais Esportes
VÍDEO: Rayssa Leal se classifica no STU Pro do Rio e repete ‘rivalidade’ de 2024
Mais Esportes
➡️ VÍDEO: Rayssa Leal se classifica no STU Pro do Rio e repete 'rivalidade' de 2024
Raicca é a única brasileira das seis finalistas que irão disputar o título do STU Pro Tour do Rio de Janeiro. Dora Varella e Isadora Pacheco caíram em suas baterias durante a semifinal. A nota de Raicca foi a terceira maior do dia, sendo superada por Mizuho Hasegawa (89.42) e Naia Laso (88.15).
Nas semifinais, cada atleta tem direito a três voltas, sendo considerada somente a maior nota. São três baterias com quatro atletas cada. As duas primeiras colocadas avançam para a final, enquanto as demais são eliminadas.
A final do park feminino está marcada para às 14h30 (de Brasília) e tem transmissão do STU Channel e Cazé TV, ambos no YouTube. Os horários podem sofrer alterações devido às condições climáticas. Há previsão de chuva para sábado e domingo na Praça Do Ó.
➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico
➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial
Resultados - semifinal - Park feminino - STU Pro Tour do Rio
Bateria 1
- 1º - Raicca Ventura - 87.88 (finalista)
- 2º - Sky Brown - 84.00 (finalista)
- 3º - Lily Strachan - 79.25 (eliminada)
- 4º - Dora Varella - 76.58 (eliminada)
Bateria 2
- 1º - Mizuho Hasegawa - 89.42 (finalista)
- 2º - Lilly Stoephasius - 77.89 (finalista)
- 3º - Isadora Pacheco - 75.86 (eliminada)
- 4º - Minna Stess - 75.76 (eliminada)
Bateria 3
- 1º - Naja Laso - 88.15 (finalista)
- 2º - Sakura Yosozumi - 82.57 (finalista)
- 3º - Yurin Fujii - 62.67 (eliminada)
- 4º - Lola Tambling - 57.89 (eliminada)
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias