menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsMais Esportes

Giovanni Vianna e mais três brasileiros garantem final no STU Pro Tour do Rio

Brasileiro fez segunda maior nota, mas foi superado por peruano

b81b4cb8-45a7-4972-80fe-9025fdbbb9a7_20250131_170213-aspect-ratio-1024-1024
Kauhan Fiaux
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porMarcelo Velloso,
Dia 15/11/2025
16:08
Giovanni Vianna nas semis do STU Pro Tour do Rio (Foto: Julio Detefon / STU)
imagem cameraGiovanni Vianna (Fotos: Julio Detefon / STU)
  • Matéria
  • Mais Notícias

Giovanni Vianna conquistou a final do STU Pro Tour do Rio de Janeiro com a segunda maior nota da semifinal. Disputando em uma bateria só com brasileiros, ele levou a melhor com Lucas Rabelo. Além deles, disputam a final do street masculino neste domingo (16) Gabryel Aguilar e João L. Alves.

continua após a publicidade

➡️ Raicca Ventura supera Sky Brown na semifinal do STU Pro Tour do Rio

Na segunda bateria do dia, Giovanni Vianna fez 73.37. Foi a maior nota até ali, mas Angelo Caro o superou com 74.69. O Brasil é o país com mais atletas na final. São quatro de seis. O argentino Mauro Iglesias e o peruano Angelo Caro também estão em busca do título do STU Pro Tour do Rio.

Nas semifinais, cada atleta tem direito a duas voltas, sendo considerada somente a maior nota. São três baterias com quatro atletas cada. Os dois primeiros colocados avançam para a final, enquanto os demais são eliminados.

continua após a publicidade
Pista de street do STU Pro Tour do Rio de Janeiro (Foto: Kauhan Fiaux / Lance!)
Pista de street do STU Pro Tour do Rio de Janeiro (Foto: Kauhan Fiaux / Lance!)

A final do street masculino está marcada para as 15h35 (de Brasília) de domingo e tem transmissão do STU Channel e Cazé TV, ambos no YouTube. Os horários podem sofrer alterações devido às condições climáticas. Há previsão de chuva para sábado e domingo na Praça Do Ó.

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial

Resultados - semifinal - Street masculino - STU Pro Tour do Rio

Bateria 1

  • 1º - Mauro Iglesias - 66.65 (finalista)
  • 2º - Gabryel Aguilar - 61.75 (finalista)
  • 3º - Wallace Gabriel - 57.46 (eliminado)
  • 4º - Ivan Monteiro - 52.62 (eliminado)

Bateria 2

  • 1º - Giovanni Vianna - 73.37 (finalista)
  • 2º - Lucas Rabelo - 63.85 (finalista)
  • 3º - Carlos Ribeiro - 62.31 (eliminado)
  • 4º - Bruno S. Melao - 53.17 (eliminado)

Bateria 3

  • 1º - Angelo Caro - 74.69 (finalista)
  • 2º - Joao L. Alves - 58.97 (finalista)
  • 3º - Marcelo Batista - 51.56 (eliminado)
  • 4º - Matheus Mendes - 48.55 (eliminado)

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias