Giovanni Vianna conquistou a final do STU Pro Tour do Rio de Janeiro com a segunda maior nota da semifinal. Disputando em uma bateria só com brasileiros, ele levou a melhor com Lucas Rabelo. Além deles, disputam a final do street masculino neste domingo (16) Gabryel Aguilar e João L. Alves.

Na segunda bateria do dia, Giovanni Vianna fez 73.37. Foi a maior nota até ali, mas Angelo Caro o superou com 74.69. O Brasil é o país com mais atletas na final. São quatro de seis. O argentino Mauro Iglesias e o peruano Angelo Caro também estão em busca do título do STU Pro Tour do Rio.

Nas semifinais, cada atleta tem direito a duas voltas, sendo considerada somente a maior nota. São três baterias com quatro atletas cada. Os dois primeiros colocados avançam para a final, enquanto os demais são eliminados.

Pista de street do STU Pro Tour do Rio de Janeiro (Foto: Kauhan Fiaux / Lance!)

A final do street masculino está marcada para as 15h35 (de Brasília) de domingo e tem transmissão do STU Channel e Cazé TV, ambos no YouTube. Os horários podem sofrer alterações devido às condições climáticas. Há previsão de chuva para sábado e domingo na Praça Do Ó.

Resultados - semifinal - Street masculino - STU Pro Tour do Rio

Bateria 1

1º - Mauro Iglesias - 66.65 (finalista)

2º - Gabryel Aguilar - 61.75 (finalista)

3º - Wallace Gabriel - 57.46 (eliminado)

4º - Ivan Monteiro - 52.62 (eliminado)

Bateria 2

1º - Giovanni Vianna - 73.37 (finalista)

2º - Lucas Rabelo - 63.85 (finalista)

3º - Carlos Ribeiro - 62.31 (eliminado)

4º - Bruno S. Melao - 53.17 (eliminado)

Bateria 3