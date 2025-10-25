VÍDEO: Flávia Saraiva crava na final da trave no Mundial de Ginástica
A brasileira garantiu top-4 do mundo
A brasileira Flávia Saraiva garantiu a quarta colocação na final da trave no Mundial de Ginástica, em Jacarta, na Indonésia, na madrugada deste sábado (25). A ginasta marcou 13.900 na pontuação e fez bonito no aparelho. O Lance! te mostra a apresentação!
Foi quase! Flávia Saraiva garante top-4 na final da trave no Mundial de Ginástica
➡️Foi quase! Flávia Saraiva garante top-4 na final de trave no Mundial de Ginástica
A carioca Flávia Saraiva quase garantiu medalha na sua primeira final de Mundial de Ginástica desde 2019. A ginasta abriu a final no aparelho e ficou no pódio até a última competidora, mas foi superada pela chinesa Zhang Qingying, a argelina Kaylia Nemour e a japonesa Sugihara Aiko.
No top-4 do mundo, Flavinha impressionou os jurados após voltar de lesão e fez os torcedores brasileiros se emocionaresm.
Confira apresentação de Flávia Saraiva na final da trave no Mundial de Ginástica
Na web, brasileiros comemoram apresentação de Flavinha e lamentam falta de medalha
PONTUAÇÕES FINAL
- Zhang Qingying (CHN) - Final: 15.166 (Dificuldade: 6.900 / Execução: 8.266)
- Kaylia Nemour (ALG) - Final: 14.300 (Dificuldade: 6.200 / Execução: 8.100)
- Sugihara Aiko (JPN) - Final: 14.166 (Dificuldade: 6.000 / Execução: 8.166)
- Flávia Saraiva (BRA) - Final: 13.900 (Dificuldade: 5.700 / Execução: 8.200)
- Elsabeth Black (CAN) - Final: 13.600 (Dificuldade: 5.800 / Execução: 7.800)
- Amanda Yap (SGP) - Final: 13.333 (Dificuldade: 5.400 / Execução: 7.933)
- Sabrina Maneca (ROU) - Final: 12.533 (Dificuldade: 5.800 / Execução: 6.733)
- Dulcy Caylor (USA) - Final: 11.800 (Dificuldade: 5.000 / Execução: 6.900 / Penalidade: -0.100)
Como foi a classificatória?
Nas classificatórias do Mundial de Ginástica, Flávia Saraiva fez valer sua posição como a mais experiente brasileira no torneio, em Jacarta, capital da Indonésia. Na manhã da última terça-feira (21), a atleta de 26 anos brilhou na trave, aparelho em que é especialista, e encaminhou sua classificação para a disputa por medalhas. Júlia Soares, que também subiu ao pódio nos Jogos de Paris, teve problemas na trave e solo e não avançou às finais.
Com série cravada na trave, Flavinha somou 13.833 pontos, nota mais alta da competição no aparelho até o encerramento da oitava subdivisão, em que o Brasil competiu. Sem representantes no individual geral, já que nenhuma das atletas competiu nos quatro aparelhos, a carioca será a única brasileira a buscar o pódio.
