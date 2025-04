Após Fernando Alonso ficar sem volante, mais uma cena incomum pôde ser vista no GP do Bahrein da F1 2025. Desta vez, a Ferrari de Charles Leclerc foi o principal personagem, já que o retrovisor do carro saiu voando durante o terceiro treino livre deste sábado (12). O incidente foi registrado pela câmera do próprio piloto no Circuito Internacional de Sakhir.

➡️ GP do Bahrein: Piastri conquista nova pole na F1 2025; Bortoleto é 18º

Os ventos fortes foram um problema decisivo para o desempenho do carro nas duas últimas atividades, antes da corrida de domingo (13), no GP do Bahrein. Leclerc, da Ferrari, foi uma das "vítimas" do fenômeno. Além disso, o asfalto quente foi outro tema de reclamação entre os pilotos neste sábado.

Apesar da falta do retrovisor, a atuação de Leclerc foi bastante favorável tanto no TL3 quanto na qualificatória. Nas duas oportunidades, o monegasco garantiu a terceira colocação do grid, onde largará na corrida principal deste domingo (13).

Como foi a última classificatória?

Yuki Tsunoda e Verstappen abriram a primeira volta rápida da terceira qualificatória, e o japonês superou o companheiro de Red Bull por 0,4 segundos. A dobradinha da Mercedes foi vista rapidamente, já que as Ferraris ultrapassaram Antonelli. Pouco depois, Piastri assumiu novamente a liderança sobre o Russell, ao garantir o melhor tempo do fim de semana. Uma penalidade eliminou a volta do jovem italiano, que caiu para a décima colocação, assim como Hamilton - ao passar os limites de pista.

A última volta dos pilotos mexeu com todo o grid de largada. A rápida liderança de Antonelli foi tomada por Russell que fez um tempo excelente de 1m30s009. O desempenho do britânico foi superado apenas por Piastri na pole position no GP do Bahrein. Após os dois, Charles Leclerc, da Ferrari, manteve sua posição do TL 3 para fechar o top-3 da qualificatória.

A grande surpresa veio logo abaixo do pódio do Q3, com o novato Antonelli em quarto lugar, seguido por Pierre Gasly, da Alpine. O erro na curva 1 custou para Norris uma melhor classificação. O britânico terminou na sexta posição, a frente de Verstappen, Carlos Sainz e Hamilton, respectivamente. Novo na Red Bull, Tsunoda não registrou tempo e ficou com a décima colocação.

