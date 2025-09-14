Após Noche UFC, Diego Lopes provoca Jean Silva: ‘’Fale menos, treine mais’’
Brasileiro-mexicano ainda explicou treta com membros da equipe de Jean Silva
Ao ganhar a luta principal do Noche UFC, Diego Lopes não só ficou mais perto de uma disputa pelo cinturão, como se mostrou vencedor em uma fervorosa rivalidade com Jean Silva. E o brasileiro-mexicano colocou sal na ferida ao dar um conselho ao rival: fale menos, treine mais.
Ao ser perguntado sobre o fim da luta, quando subiu no octógono e mostrou o dedo médio da plateia, Lopes explicou que membros da equipe de Silva o estavam provocando na entrada e ainda deixou um conselho para o adversário.
- Antes de eu entrar no octógono, quando o cutman estava colocando vaselina no meu rosto, os colegas de Jean estavam ali do lado, dizendo que eu ia morrer, que Jean iria me nocautear. Então, depois mostrei o dedo para eles após eu vencê-los. Meu conselho ao Jean Silva? Fale menos, treine mais - declarou Lopes, na coletiva pós-evento.
Como foi a vitória de Lopes no Noche UFC
Lopes e Silva protagonizaram um duelo histórico na luta principal do Noche UFC. Ambos tiveram seus momentos, mas no fim das contas, melhor para Diego Lopes. O primeiro round começou com muito estudo, mas logo Diego aproveitou um vacilo do adversário, cinturou e logo colocou o duelo para baixo, conquistando pouco depois a montada. A partir daí, choveu cotovelos, machucando Jean, que conseguiu escapar no fim do assalto.
No segundo round, Silva cresceu bastante e começou a soltar seu muay thai, com muitas cotoveladas de encontro e giratórias, além de golpes muito fortes na curta distância. Porém, quando veio para cima, Lopes o surpreendeu, girando o cotovelo, o colocando no chão e liquidando a fatura.
RESULTADOS NOCHE UFC
Peso pena (até 65,7 kg): Diego Lopes (BRA) venceu Jean Silva (BRA) por nocaute técnico no segundo round.
Peso galo (até 61,7kg): David Martinez (MEX) venceu Rob Font (PRC) por decisão unânime.
Peso leve (até 70,3 kg): Rafa Garcia (MEX) venceu Jared Gordon (EUA) por nocaute técnico no terceiro round.
Peso médio (até 83,9 kg): Kelvin Gastelum (EUA) venceu Dustin Stoltzfus (EUA) por decisão unânime.
Peso leve (até 70,3 kg): Alexander Hernandez (EUA) venceu Diego Ferreira (BRA) por nocaute técnico do segundo round.
Peso galo (até 61,7kg): Santiago Luna (MEX) venceu Quang Le (VIE) por nocaute no primeiro round.
Card preliminar
Peso médio (até 83,9 kg): Dusko Todorovic (SER) venceu José Daniel Medina (BOL) por finalização (mata-leão) no primeiro round.
Peso leve (até 70,3 kg): Joaquim Silva (BRA) venceu Claudio Puelles (PER) por decisão dividida.
Peso palha (até 52,1kg): Tatiana Suarez (EUA) derrotou Amanda Lemos (BRA) por decisão unânime.
Peso mosca (até 56,7kg): Jesus Aguilar (MEX) derrotou Luis Gurule (EUA) por decisão unânime.
Peso médio (até 83,9 kg): Zachary Reese (EUA) aplicou um golpe baixo em Sedriques Dumas (EUA) e a luta terminou em No Contest
Peso mosca (até 56,7kg): Alden Coria (EUA) derrotou Alessandro Costa (BRA) por nocaute técnico no terceiro round
Peso galo (até 61,7kg): Montserrat Rendon (MEX) derrotou Alice Pereira (BRA) por decisão dividida dos juízes
Peso meio-médio (até 77,1kg): Daniil Donchenko (UCR) venceu Rodrigo Sezinando (BRA) por nocaute técnico no primeiro round.
