Gafe: Mundial de Ginástica Rítmica erra hino no pódio; vídeo
Erro na sigla dos países causou confusão na premiação
O Mundial de Ginástica Rítmica errou o hino executado no pódio da disputa do individual geral. Medalhista de ouro em Paris, a alemã Darja Varfolomeev foi a campeã, mas o hino tocado foi o da Geórgia. A ginasta minimizou o erro e afirmou que não foi a primeira vez que escutou o hino de outro país no lugar mais alto do pódio. Assista ao momento abaixo:
- Sim, não foi o hino da Alemanha, mas tudo bem. Todas as pessoas cometem erros e está tudo bem. Qualquer pessoa pode cometer erros. É a segunda vez que isso acontece comigo, mas tudo bem - disse a campeã na zona mista.
Segundo a organização, o erro aconteceu por conta da semelhança das siglas em inglês dos países (GER, para a Alemanha, e GEO, para a Geórgia). A responsabilidade do envio dos hinos é das federações, mas o registro no sistema é feito pela organização. Na hora desse registro, houve o equívoco. O hino nacional da Alemanha não chegou a ser executado depois.
Formato de competição do Mundial de Ginástica Rítmica de 2025
O Mundial é disputado em duas modalidades: individual e por conjunto. Nas equipes, há duas séries: a simples, usando cinco fitas, e as mistas, com três bolas e dois arcos. As notas das duas séries são somadas, definindo o pódio. Além disso, há uma final específica para cada uma das séries.
O conjunto brasileiro é integrado pelas atletas Duda Arakaki, Nicole Pircio, Sofia Madeira, Maria Paula Caminha e Mariana Gonçalves. Elas vêm de bons resultados para a ginástica rítmica brasileira, incluindo um ouro na Copa do Mundo de Milão, na Itália.
No individual, Bárbara Domingos e Geovanna Santos representam a Seleção. Elas disputam nos quatro aparelhos: arco, bola, fitas e maças. Na competição, há a final geral (com a soma das quatro notas), além das finais específicas por aparelhos.
