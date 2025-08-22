menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsMais Esportes

Gafe: Mundial de Ginástica Rítmica erra hino no pódio; vídeo

Erro na sigla dos países causou confusão na premiação

Darja Varfolomeev durante o pódio, que executou o hino da Geórgia para a Alemã (Foto: Ivan Carvalho / CBG)
imagem cameraDarja Varfolomeev durante o pódio, que executou o hino da Geórgia para a Alemã (Foto: Ivan Carvalho / CBG)
b81b4cb8-45a7-4972-80fe-9025fdbbb9a7_20250131_170213-aspect-ratio-1024-1024
Kauhan Fiaux
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porRodrigo Fajardo Mendes,
Dia 22/08/2025
21:25
Atualizado há 2 minutos
  • Matéria
  • Mais Notícias

O Mundial de Ginástica Rítmica errou o hino executado no pódio da disputa do individual geral. Medalhista de ouro em Paris, a alemã Darja Varfolomeev foi a campeã, mas o hino tocado foi o da Geórgia. A ginasta minimizou o erro e afirmou que não foi a primeira vez que escutou o hino de outro país no lugar mais alto do pódio. Assista ao momento abaixo:

continua após a publicidade

- Sim, não foi o hino da Alemanha, mas tudo bem. Todas as pessoas cometem erros e está tudo bem. Qualquer pessoa pode cometer erros. É a segunda vez que isso acontece comigo, mas tudo bem - disse a campeã na zona mista.

➡️ Barbara Domingos faz história e fica no top-10 do Mundial de Ginástica Rítmica

Segundo a organização, o erro aconteceu por conta da semelhança das siglas em inglês dos países (GER, para a Alemanha, e GEO, para a Geórgia). A responsabilidade do envio dos hinos é das federações, mas o registro no sistema é feito pela organização. Na hora desse registro, houve o equívoco. O hino nacional da Alemanha não chegou a ser executado depois.

continua após a publicidade
Pódio do individual geral no mundial de Ginástica Rítmica (Foto: Ivan Carvalho / CBG)
Pódio do individual geral no mundial de Ginástica Rítmica (Foto: Ivan Carvalho / CBG)

Formato de competição do Mundial de Ginástica Rítmica de 2025

O Mundial é disputado em duas modalidades: individual e por conjunto. Nas equipes, há duas séries: a simples, usando cinco fitas, e as mistas, com três bolas e dois arcos. As notas das duas séries são somadas, definindo o pódio. Além disso, há uma final específica para cada uma das séries.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

O conjunto brasileiro é integrado pelas atletas Duda Arakaki, Nicole Pircio, Sofia Madeira, Maria Paula Caminha e Mariana Gonçalves. Elas vêm de bons resultados para a ginástica rítmica brasileira, incluindo um ouro na Copa do Mundo de Milão, na Itália.

continua após a publicidade

No individual, Bárbara Domingos e Geovanna Santos representam a Seleção. Elas disputam nos quatro aparelhos: arco, bola, fitas e maças. Na competição, há a final geral (com a soma das quatro notas), além das finais específicas por aparelhos.

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias