Alex "Poatan" Pereira está entre as estrelas do mundo da luta que acompanhará o UFC Rio direto da Farmasi Arena neste sábado (11). Antes disso, no entanto, o campeão meio-pesado foi o responsável por entregar as medalhas dos vencedores da Fight Week Brasil, evento social liderado por Rodrigo Minotauro que envolve projetos sociais de toda a capital carioca.

O evento já havia recebido astros brasileiros do UFC durante a semana de atividades. Nesta sexta-feira (10), antes da pesagem ceremonial, o peso médio Caio Boralho e o peso-pena Jean Silva se juntaram a Minotauro em um treino divido com os jovens atletas.

Diferente dos dois lutadores, no entanto, Poatan não se envolveu em nenhuma ação no tatame, ficando com a missão de apresentar os campeões do Fight Week Brasil, assim como entregar as medalhas das crianças no pódio. Ídolo brasileiro, o dono do cinturão dos médios-pesados foi ovacionado pelos jovens competidores.

Poatan participou da programação do UFC Rio

O campeão meio-pesado do UFC, Alex Poatan, foi uma adição de última hora à seção de Perguntas e Respostas durante a Fan Experience do UFC Rio e levou a torcida à loucura com a sua presença. Junto com Norma Dumont, Gilbert Durinho e Diego Lopes, Poatan revelou seu desejo de lutar no Brasil.

Pelo UFC, o novo campeão nunca lutou no Brasil, fazendo sua carreira majoritariamente nos Estados Unidos. Porém, ele revelou que gostaria de lutar em solo brasileiro finalmente, principalmente após o carinho que tem recebido dos fãs após a vitória sobre Magomed Ankalaev.

- Eu gosto de lutar onde me sinto bem. E, poxa, nos últimos combates, tenho me sentido muito bem, com o apoio da torcida, todo mundo gritando meu nome. Mas, realmente, o carinho que tenho sentido no Brasil me faz querer que eu lute mesmo aqui. Então, quero realizar esse desejo – declarou Alex Poatan.