VÍDEO: Brasil domina o card preliminar do UFC Rio

O Brasil teve um começo quase perfeito de UFC Rio, com apenas uma derrota para estrangeiros no card preliminar. Michael Aswell foi o único gringo a conseguir um triunfo sobre brasileiro até agora, vencendo Lucas Almeida por nocaute técnico no primeiro round.

Porém, antes da vitória de Aswell, o Brasil passou o carro nos estrangeiros, incluindo quatro interrupções (dois nocautes e duas finalizações). Na primeira luta da noite, dois brasileiros entraram em ação, com Luan Lacerda ignorando o fato de Saimon Oliveira não ter batido o peso, e conseguiu uma grande vitória por finalização no segundo assalto.

Depois, foram cinco brasileiros em ação, com cinco grandes vitórias sobre estrangeiros. Julia Polastri começou a sequência, vencendo Karolina Kowalkiewicz por nocaute no terceiro assalto. Logo depois, foi a vez de Lucas ‘’Fenômeno’’vencer Stewart Nicoll por decisão.

A partir daí, foram três vitórias por interrupção em sequência. Bia Mesquita finalizou Irina Alekseeva no segundo assalto, botando todo o seu pedigree de jiu-jitsu para jogo. Vitor Petrino sentiu o gás mas nocauteou Thomas Petersen de forma brutal no início do terceiro assalto. E Jafel Filho finalizou Clayton Carpenter no primeiro round.

O Brasil segue buscando mais vitórias no UFC Rio, com mais cinco lutas no card principal. Ricardo Ramos, Jhonata Diniz, Vicente Luque, Deiveson Figueiredo e Charles Do Bronx entram em ação e buscam uma noite histórica para o MMA brasileiro. Siga AO VIVO a ação.

Resultados do Card Preliminar do UFC Rio

Peso pena: Michael Aswell vence Lucas Almeida por nocaute no primeiro round

Peso mosca: Jafel Filho vence Clayton Carpenter por finalização (Kimura) no primeiro round

Peso pesado: Vitor Petrino venceu Thomas Petersen por nocaute no terceiro round

Peso galo: Bia Mesquita venceu Irina Alekseeva por finalização (mata-leão) no segundo round

Peso mosca: Lucas Rocha venceu Stewart Nicoll por decisão unânime

Peso palha: Julia Polastri venceu Karolina Kowalkiewicz por nocaute no terceiro round

Peso galo: Luan Lacerda venceu Saimon Oliveira por finalização (chave de braço) no segundo round