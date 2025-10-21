A NBA firmou um projeto extenso para a nova temporada com mais de 10 jogos em diferentes países, mas a chance do Brasil ainda não chegou. Embora os brasileiros sejam fiéis a sua paixão pelo esporte, a falta de estrutura adequada continua a impedir que a liga norte-americana chegue ao país, segundo Mark Tatum. Ao Lance!, o vice-comissário destacou ainda o sucesso que a organização tem em São Paulo e Gramado.

— Em conversa com governador de São Paulo, eu expressei a necessidade de ter um ginásio de calibre mundial que poderia receber jogos de basquete no Brasil. E o que eu ouvi foi: "Nós concordamos, entendemos e retornarem para você". Então, a resposta curta é que ainda não há uma linha de tempo específica, mas eu sei que é uma prioridade e um foco, especialmente em São Paulo, mas também no Rio — confessou Tatum.

Não é a primeira vez que Tatum analisa esse problema de estrutura no Brasil, mesmo após os jogos da NFL – que, inclusive, acertou compromisso de cinco anos com o Rio de Janeiro. Em coletiva de imprensa, antes das finais da NBA em junho de 2025, o dirigente relevou que conversas com autoridades paulistas estavam em andamento, mas que a falta de "instalações apropriadas" foi identificada como o principal entrave para trazer a liga a São Paulo.

Apesar de a infraestrutura ser uma questão negativa, é inegável como a torcida brasileira abraça a NBA. Dois exemplos disso, aliás, foram analisados por Tatum em conversa ao Lance!: a NBA House, em São Paulo, e o NBA Park, em Gramado, no Rio Grande do Sul.

— O que eu diria em termos do Brasil é que os fãs lá são incríveis. Mais de 45 mil fãs visitaram o NBA House em São Paulo durante a final do ano passado. O evento tem sessões com os jogos, apresentações musicais, atividades em quadra. Eu tive a oportunidade de visitar nosso NBA Park em Gramado. É o maior destino de fãs do mundo e recebemos mais de 300 mil fãs desde que abriu há três anos. Então, fãs conseguem consumir, mesmo que digitalmente, mas também se envolver com o NBA de maneiras muito significativas. Mesmo sem jogos — disse o dirigente.

Sem uma data certa ainda para trazer a NBA no Brasil, a expectativa é que os governos de Rio de Janeiro e São Paulo apresentem propostas a serem analisadas pela organização. O principal ponto que fica é o valor que o Brasil tem para a liga, principalmente em questão de retorno financeiro, já que o país desponta como um dos principais públicos do planeta.

NBA já esteve no Brasil

A NBA realizou dois jogos de pré-temporada no Brasil anteriormente. Em 2013, Chicago Bulls e Washington Wizards se enfrentaram no Rio de Janeiro. No ano seguinte, Cleveland Cavaliers e Miami Heat jogaram na cidade. Todos estes confrontos aconteceram na Arena Carioca 1, no Parque Olímpico, local que posteriormente sediou competições dos Jogos Olímpicos de 2016.

Vale destacar que o "crossover" entre a NBA e o Brasil também já aconteceu em forma de confronto entre as partes. Em quatro ocasiões, o Flamengo enfrentou o Orlando Magic, que saiu vitorioso em todas. Nos anos 2014, 2018 e 2023, o Rubro-Negro viajou até os Estados Unidos, enquanto em 2015 o time norte-americano veio ao Rio de Janeiro pela NBA Global Games.