Promessa brasileira assina com franquia da NBA

O brasileiro Nathan Mariano fará parte do Phoenix Suns, franquia da NBA, principal liga de basquete do mundo. Ele disputará a G-League, liga oficial de desenvolvimento da NBA, defendendo o Valley Suns, equipe afiliada ao Suns. Com a assinatura, o brasileiro entra no radar do time principal. As informações são de Guilherme Pastor e Gerard Colomé, ligados à agência do jogador.

A G-League é formada por 17 times ligados a franquias da NBA. As equipes usam ela para testar novos jogadores ou deixar atletas que são sub-aproveitados. A liga foi iniciada em 2001, com oito franquias.

Nathan Mariano em em ação pelo Sesi Franco no NBB (Foto: Reprodução/Instagram: @nathanfm_43)

Quem é Nathan Mariano?

Natural de Franca (SP), Nathan Fernandes Mariano vive sua melhor temporada no time principal do Sesi Franca, onde está há quatro anos. Em terceiro lugar na tabela de classificação, a equipe ainda segue na busca pelo título do NBB.

Com 2,07m de altura, Nathan ganhou mais espaço nesta temporada após a lesão de Lucas Dias e se consolidou como peça importante do elenco. Seu bom desempenho também rendeu convocações para a seleção brasileira, além de duas participações no jogo das estrelas do campeonato brasileiro.

Defendendo o Franca, ele foi campeão do NBB 2024/25. O jogador ainda disputou recentemente o Final Four da Champions League Américas (BCLA), terminando em terceiro lugar, após bater o Instituto Córdoba.

Calendário da temporada da Liga de Basquete dos EUA

Início da Temporada Regular: 21 de outubro de 2025

Copa da NBA (Fase de Grupos): 31 de outubro a 28 de novembro de 2025

Copa da NBA (Finais em Las Vegas): 9 a 16 de dezembro de 2025

Rodada de Natal: 25 de dezembro de 2025

Fim de Semana All-Star em Los Angeles: 13 a 15 de fevereiro de 2026

Fim da Temporada Regular: 12 de abril de 2026

Torneio Play-In: 14 a 17 de abril de 2026

Início dos Playoffs: 18 de abril de 2026

Início das Finais da NBA: 4 de junho de 2026