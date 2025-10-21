Ex-companheiro revela segredo da longevidade de LeBron James na NBA

Udonis Haslem e LeBron James, ex-companheiros de Miami Heat, têm algo em comum: jogaram até depois dos 40 anos na NBA. Em evento de lançamento da cobertura do Prime Video para a temporada 25/26, em Los Angeles (EUA), o agora ex-atleta contou com exclusividade ao Lance! o segredo para o antigo parceiro, hoje no Los Angeles Lakers, ainda performar tão bem aos 40 anos.

- Não tem férias para LeBron, é um estilo de vida para ele. Ele vive isso. Ele não para de treinar. Pode tirar um tempo da quadra de basquete, mas sempre está na academia, na esteira, se condicionando. Para ele, nesse estágio do jogo, nessa idade, não tem dia livre, não tem férias - relatou.

A dupla atuou junta durante quatro temporadas no Miami Heat: entre 2010 e 2014. Segundo Haslem, todos os companheiros se impressionavam constantemente com o talento e comprometimento de LeBron James.

- Existiam dias nos treinos em que ele fazia coisas que ninguém fazia, todos paravam e olhavam. Entendíamos como era difícil e quão incrível ele é. Tiveram muitas vezes nos treinos que tivemos aqueles momentos de "Meu Deus!", porque ele faz algo que ninguém mais faz e que não voltaríamos a ver - disse.

Aposentadoria de Udonis Haslem

Udonis Haslem dedicou duas décadas da sua vida ao Miami Heat: atuou pela franquia entre 2003 e 2023, sem nunca ter defendido outra equipe da NBA. A longevidade do ala-pivô, que jogou até os 43 anos, sempre impressionou. Mesmo com pouca minutagem em quadra, fazia questão de continuar a carreira para ser mentor de atletas mais jovens. Com isso, se tornou ídolo na Flórida e teve a camisa 40 aposentada.

Ao Lance!, Haslem contou por que atuou durante tantos anos na NBA e como decidiu que era o momento de parar de jogar.

- Eu amo o jogo de basquete. Se fosse por mim, poderia ter me aposentado cinco ou seis anos atrás. Mas todo ano aparecia um cara novo no vestiário que me lembrava de mim, da minha jornada quando não fui draftado. Eles precisam de guia, de liderança, aprender bons hábitos. Todo ano eu achava um novo propósito, um novo objetivo para ficar. Para mim, depois que meu pai morreu, as coisas não eram mais as mesmas. Eu só queria sair do meu próprio jeito e fui feliz de fazer isso - revelou o ex-companheiro de LeBron James.

Udonis Haslem durante evento de abertura de temporada do Prime Video (Foto: Pedro Werneck / Lance!)

Vai cornetar LeBron James? O novo capítulo de Haslem

Agora, Udonis Haslem começa nova trajetória no basquete: será comentarista do Prime Video. Na função, terá a missão de analisar inclusive as partidas de LeBron James. Quanto a isso, sem problemas para o ex-atleta.

- Vai ser tranquilo. Ele (James) é um ótimo jogador de basquete, eu falo o que vejo, ele é um jogador de basquete inteligente, vou ser honesto e não engraçado, aberto sobre isso - disse o ídolo do Heat.