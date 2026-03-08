menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsMais Esportes

Rayssa Leal tranquiliza torcedores após queda no Mundial: 'joelhinho tá bom'

Brasileira caiu de mau jeito na última manobra e recebeu atendimento médico na pista

Beatriz-Pinheiro-aspect-ratio-1024-1024
Beatriz Pinheiro
São Paulo (SP)
Dia 08/03/2026
15:31
Rayssa Leal durante a final do Mundial de Skate em São Paulo
imagem cameraRayssa Leal durante a final do Mundial de Skate em São Paulo (Foto: Julio Detefon/ STU)
  • Matéria
  • Mais Notícias

A brasileira Rayssa Leal atualizou os torcedores após sofrer uma queda forte na final do Mundial de Skate, neste domingo (8). Por meio de publicação em suas redes sociais, ela agradeceu o carinho do público e disse que está bem.

continua após a publicidade

➡️Rayssa Leal sofre queda e fica fora do pódio no Mundial de Skate; japonesas dominam

➡️Promessa do skate brasileiro, Kalani Konig aposta na yoga para brilhar no Mundial

— Oi pessoal, tudo bem? Por aqui tá bem também. Obrigada pelas mensagens e carinho! Joelhinho tá bom. Foi só um susto - escreveu.

Rayssa Leal foi para o corrimão e arriscou na última manobra da final, mas aterrissou de mau jeito, sobre o joelho direito, que havia lesionado no início da competição. Sentindo muita dor, ela permaneceu na pista e foi amparada pela equipe médica. Após a conclusão da prova, ela foi para a sala de fisioterapia e passou por novas avaliações.

Na terça-feira, durante a primeira janela de treinamentos para o Mundial, Rayssa caiu na pista e sofreu uma torção no joelho. Ela foi poupada do treino no dia seguinte e competiu nas quartas de final e semifinal usando uma proteção no local da lesão.

continua após a publicidade

🤑🛹 Aposte em quem vai ganhar o Mundial de Skate!
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável

Rayssa Leal disputa a final do Mundial de Skate em São Paulo
Rayssa Leal disputa a final do Mundial de Skate em São Paulo (Foto: Julio Detefon/ STU)

Rayssa fica fora do pódio do Mundial

Única brasileira na decisão do Mundial de Skate, Rayssa foi superada pelo trio japonês formado por Ibuki Matsumoto, com 156.59 pontos, seguida por Nanami Onishi (146.36) e Coco Yoshizawa (145.02). A skatista acertou sua segunda volta e a primeira manobra, mas somou apenas 143.54 pontos e terminou com o quarto lugar.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias