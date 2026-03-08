Rayssa Leal tranquiliza torcedores após queda no Mundial: 'joelhinho tá bom'
Brasileira caiu de mau jeito na última manobra e recebeu atendimento médico na pista
- Matéria
- Mais Notícias
A brasileira Rayssa Leal atualizou os torcedores após sofrer uma queda forte na final do Mundial de Skate, neste domingo (8). Por meio de publicação em suas redes sociais, ela agradeceu o carinho do público e disse que está bem.
➡️Rayssa Leal sofre queda e fica fora do pódio no Mundial de Skate; japonesas dominam
➡️Promessa do skate brasileiro, Kalani Konig aposta na yoga para brilhar no Mundial
— Oi pessoal, tudo bem? Por aqui tá bem também. Obrigada pelas mensagens e carinho! Joelhinho tá bom. Foi só um susto - escreveu.
Rayssa Leal foi para o corrimão e arriscou na última manobra da final, mas aterrissou de mau jeito, sobre o joelho direito, que havia lesionado no início da competição. Sentindo muita dor, ela permaneceu na pista e foi amparada pela equipe médica. Após a conclusão da prova, ela foi para a sala de fisioterapia e passou por novas avaliações.
Na terça-feira, durante a primeira janela de treinamentos para o Mundial, Rayssa caiu na pista e sofreu uma torção no joelho. Ela foi poupada do treino no dia seguinte e competiu nas quartas de final e semifinal usando uma proteção no local da lesão.
🤑🛹 Aposte em quem vai ganhar o Mundial de Skate!
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável
Rayssa fica fora do pódio do Mundial
Única brasileira na decisão do Mundial de Skate, Rayssa foi superada pelo trio japonês formado por Ibuki Matsumoto, com 156.59 pontos, seguida por Nanami Onishi (146.36) e Coco Yoshizawa (145.02). A skatista acertou sua segunda volta e a primeira manobra, mas somou apenas 143.54 pontos e terminou com o quarto lugar.
➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial
➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias