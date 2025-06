A Seleção Brasileira de Vôlei Masculino enfrentou sua primeira derrota no ciclo olímpico para Los Angeles 2028. Durante o jogo contra Cuba, a equipe chegou a ficar perto da vitória ao garantir o tie break. A desvantagem esteve em 2 sets a 0. Apesar disso, o levantador Fernando Cachopa não vê o resultado negativo como preocupação para a equipe. Com elenco renovado - e jovem -, o Brasil ainda terá duas partidas na etapa da Liga das Nações de Vôlei (VNL) no Rio de Janeiro.

— Já faz um tempo que a seleção está nessa luta para voltar ao topo, para brigar por títulos. É uma responsabilidade grande. Existe sempre uma expectativa de chegar à final, de disputar medalhas, mas estou tranquilo. O meu foco agora é ajudar a construir um time forte. O vôlei hoje é muito coletivo. Precisamos montar um grupo em que cada um conheça seu papel e contribua com sua especialidade. É por esse caminho que a gente tem que seguir — disse Cachopa.

Sem título desde o Jogos Pan-Americanos de 2023, o Brasil sofreu algumas derrotas difíceis e decisivas nos últimos anos, principalmente nas Olimpíadas. Na última edição, em Paris, a equipe brasileira caiu para os Estados Unidos nas quartas de final. A cobrança da torcida, então, é forte sobre a nova geração para "repetir" os grandes feitos.

Embora seja normal que os torcedores busquem que as equipes saiam vencedoras, o levantador brasileiro analisou a fase do elenco no vôlei. Cachopa acredita que a evolução será alcançada, mas que o processo precisa acontecer por etapas.

— Eu gosto muito de jogar pela seleção e entendo que exista cobrança, mas talvez a maior expectativa venha de fora. A gente sabe que é um grupo renovado, muito jovem, que está apenas começando uma caminhada. Ninguém aqui entra achando que vai sair ganhando logo no primeiro ano. O que a gente pode fazer agora é o nosso melhor, colocar um tijolinho de cada vez nessa construção, sempre que entrarmos em quadra. Quem sabe, lá na frente, a gente chegue a algum lugar — explicou o levantador.

A segunda partida da Seleção Brasileira Masculina de vôlei na Liga das Nações (VNL) nesta quinta-feira (12) foi o primeiro "teste de fogo" da nova geração comandada por Bernardinho. Com dois jogos em alto nível e uma vitória, o Brasil retorna à quadra do Maracanãzinho neste sábado (14), às 10h (de Brasília), para encarar a Ucrânia.

