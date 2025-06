VNL: Brasil repete boa atuação contra Cuba, mas peca nos detalhes

A segunda partida da Seleção Brasileira Masculina de vôlei na Liga das Nações (VNL) nesta quinta-feira (12) foi o primeiro "teste de fogo" da nova geração comandada por Bernardinho. Mesmo renovada, o Brasil mostrou excelente nível de jogo contra Cuba, mas também demonstrou "dores de crescimento", principalmente nos momentos decisivos.

continua após a publicidade

➡️ Com emoção, Cuba evita virada do Brasil e vence na VNL masculina

Se já era sabido que a estreia contra o Irã não seria um grande problema para o Brasil na Liga das Nações, e que Cuba seria totalmente o oposto. Nos últimos dois confrontos pela VNL, duas vitórias dos cubanos, sendo a última, também no Maracanãzinho, por 3 sets a 1, em maio de 2024.

Na partida, o Brasil apresentou excelente nível de vôlei, mais uma vez. No lado defensivo, o bloqueio foi abaixo, mas as defesas de quadra tiveram papel fundamental, principalmente na reação brasileira no terceiro e quarto sets. Porém, o ataque deixou a desejar, principalmente nos momentos decisivos das parciais.

continua após a publicidade

Brasil x Cuba, pela VNL masculina, no Maracanãzinho (Foto: VNL)

No primeiro set, a Seleção Brasileira teve um set point e não conseguiu converter. Além disso, sofreu a virada logo na pontuação seguinte, após erro de ataque. Diferentemente do Brasil, Cuba não bobeou e fechou a parcial em 26 a 24, após outra ação ofensiva malsucedida dos brasileiros. A defesa cubana, é verdade, teve grande desempenho, sendo fundamental na quebra de saque.

Na segunda parcial, o Brasil chegou no momento decisivo à frente, por 21 a 20, mas, novamente, esbarrou na defesa cubana. Com os erros de ataque da Seleção Brasileira, Cuba aproveitou e fechou o segundo set em 26 a 24, sem dar margem para qualquer reação dos donos da casa.

continua após a publicidade

O melhor momento do Brasil foi justamente quando a defesa apareceu para quebrar o saque de Cuba, que impulsionou a reação brasileira ao empatar em 2 sets a 2. Porém, no tie-break, quem pecou foi o ataque, ao falhar em dois break points, que foram determinantes no resultado, já que os cubanos venceram por 15 a 13 e consolidaram a vitória na partida por 3 sets a 2.

Brasil x Cuba, pela VNL masculina, no Maracanãzinho (Foto: VNL)

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Após o jogo, o líbero Maique reconheceu que os detalhes fizeram a diferença, principalmente ao encarar uma seleção forte, como a de Cuba.

— O jogo de voleibol é: quem erra menos leva. Isso é um fato. Claro que terão partidas que serão definidas no detalhe, é um erro de ataque, um erro de passe. Até porque tem a outra equipe, além de estar jogando contra nós mesmos, a gente joga contra outras equipes e elas também têm qualidades, assim como nós temos — afirmou o líbero.

Com duas partidas em alto nível e uma vitória, o Brasil só retorna às quadras no sábado (14), para encarar a Ucrânia, às 10h (de Brasília).