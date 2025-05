Vert Battle terá disputa entre promessas do skate e shows gratuitos

Os fãs de skate já têm programação garantida neste fim de semana. Nos dias 31 de maio e 1º de junho, o Vert Battle entra em cena para a sua segunda etapa, desta vez em Niterói. Após o sucesso da primeira edição, em Goiânia, a competição de vertical mais prestigiada do país acontecerá no Caminho Niemeyer, a partir das 13 horas, com entrada gratuita. A disputa integra a programação oficial do Itacoatiara Pro, o maior festival de esportes ao ar livre do Brasil.

- Muito feliz de estar chegando em Niterói para a segunda etapa de 2025. Esse ano a gente está com um circuito bem profissional, com ranking, várias etapas e uma baita premiação. Nada melhor do que passar pelo Rio de Janeiro, em um lugar que eu gosto muito e já competi, então minhas expectativas são as melhores. Tem muita gente boa que vai competir, de todos os lugares do Brasil. Podem esperar alto nível - disse Rony Gomes, skatista profissional e idealizador do Vert Battle.

Homologada pela Confederação Brasileira de Skateboarding (CBSk), a iniciativa busca promover o skate vertical e conta com a participação de grandes atletas e promessas da modalidade, como Diego Takahashi, Italo Penarrubia, Victor Ikeda, Letícia Gonçalves, Lua Vicente, Sofia Curi, entre outros. No sábado, os competidores participarão das eliminatórias nas categorias masculina e feminina, a partir das 15 horas. Os finalistas se enfrentam no domingo, no mesmo horário, com transmissão ao vivo do canal Sportv.

Além da competição, o evento promete muito entretenimento. O público terá acesso a aulas gratuitas de skate, simulador e poderá participar de atividades na mini-ramp. Os paraskatistas Nando Araújo, Rafael Alentejo e Pedro Austreliano também farão uma session demonstrativa. A partir das 19 horas, 2ZDiniZZ e Oriente fazem a festa no sábado, num grande encontro de gerações do rap niteroiense; e Marcelo Falcão encerra com chave de ouro no domingo. Os DJs Mista Luba e Pauly comandam a pista durante todo o fim de semana.

- O grande interesse por parte do público e o número de atletas de alto nível que buscam participar do torneio comprovam que estamos no caminho certo para a evolução da modalidade vertical. Depois do resultado incrível que tivemos em Goiânia, chegou a hora de fazer ainda melhor - celebra Bill Aquino, diretor da Cadillac Produções, produtora do evento.

Programação

Sábado (31/05):

● 13h - Abertura dos portões

● 13h às 19h - Oficina gratuita de skate com Instrutores e equipamentos

● 13 às 15h: DJ PAULY

● 13 às 14h: Demo session Paraskate / 1 minuto de Cego - Nando Araújo

● 14 às 15h: Cash 4 tricks na Mini-ramp/obstáculos - DJ Pauly

● 15 às 17h: Competição - eliminatórias - MASC e FEM

● 17 às 18h: Cash for tricks no half - DJ Luba

● 18 às 19h: DJ Pauly - Palco Principal

● 19h: Show 2ZDINIZZ

● 20 às 20h30 - DJ PAULY - palco principal

● 20h30 - show ORIENTE

● 22h - Encerramento do evento

Domingo (01/06):

● 13h: abertura dos portões

● 13 às 19h: Oficina gratuita de skate com Instrutores e equipamentos

● 13 às 15h: DJ PAULY 13 às 14h: Demo session Paraskate / 1 Minuto de cego - Nando Araújo

● 14 às 15h: Cash 4 tricks na Mini-ramp/obstáculos - DJ Pauly

● 15 às 17h: Competição - Finais Masc e Fem - Transmissão SporTV

● 17 às 17h30: Premiação

● 17h30 às 18h30: Best trick no half - DJ Luba

● ● 18h30 às 19h: DJ PAULY - Palco Principal

● 19h: Show Marcelo Falcão - com apresentação de skate no half

Local: Caminho Niemeyer, Niterói-RJ