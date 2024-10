Verstappen vence com tranquilidade sprint do GP dos EUA. Norris erra no fim e fica em 3º

Max Verstappen dificultou ainda mais a vida de Lando Norris no campeonato ao vencer a corrida sprint do GP dos Estados Unidos, 19ª etapa da temporada 2024 da Fórmula 1. O neerlandês controlou a vantagem acima de 1s em boa parte da corrida deste sábado (19) e conseguiu evitar ataque do piloto da McLaren, voltando a vencer no ano. Norris ainda errou na penúltima volta, perdendo o segundo posto para Carlos Sainz.

continua após a publicidade

➡️ Quais são os desafios e as estratégias dos pilotos para o GP dos EUA?

Como de costume, o início da sprint foi agitado, com destaque para a intensa troca de posições entre Charles Leclerc e Sainz. Em uma única volta, o monegasco deu o ‘xis’ três vezes sobre o companheiro de equipe, ao que Sainz não quis saber e chegou a tocar roda com o #16 para efetuar ultrapassagem.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Depois desse momento, todavia, a corrida deu uma esfriada, com Verstappen se aproveitando dos pegas entre Ferrari e Mercedes e abrindo vantagem suficiente para impedir Norris de usar a asa móvel. O #4 até ensaiou aproximação com cerca de dez giros para o fim, porém Max respondeu e estabeleceu a distância na casa de 2s.

continua após a publicidade

Só que a corrida voltou a esquentar no fim, e Norris viu um arrojado Sainz na penúltima volta, não conseguindo segurar a segunda colocação — e, por pouco, não viu o pódio ir para Leclerc. Ambos chegaram a se tocar, mas o #4 evitou a ultrapassagem do monegasco.

George Russell não conseguiu sustentar a primeira fila conquistada na classificação sprint e foi apenas o quinto. Lewis Hamilton, Kevin Magnussen e Nico Hülkenberg fecharam o top-8 dos que pontuam na prova.

continua após a publicidade

Com 27°C de temperatura ambiente, 43°C de asfalto e umidade relativa do ar em 45%, os pilotos alinharam no grid de Austin com apenas uma modificação: Alexander Albon, então em 17º, teve de partir do pit-lane depois da Williams promover mudanças na configuração do carro em regime de parque fechado. Os demais tomaram suas respectivas posições, com Verstappen enfim voltando à pole, ainda que em corrida sprint.

(Foto: ANGELA WEISS / AFP)

Norris, por sua vez, viu Russell e Leclerc no meio do caminho em sua complicada luta para diminuir a diferença que tem para Max na classificação. Para piorar, o companheiro de equipe, Piastri, era somente o 16º, em classificação sprint um tanto desastrosa para a McLaren.

A aposta para Norris para pegar Verstappen, na verdade, era justamente os coadjuvantes, já que tanto a Ferrari quanto a Mercedes apresentaram ritmo forte na sexta-feira. Quando as luzes se apagaram, todavia, Lando não quis saber de esperar por algum movimento de ataque de Russell e Leclerc e ele mesmo mergulhou por dentro na curva 1 para assumir a segunda posição.

Ainda na volta 1, enquanto Norris seguia à caça de Max, Leclerc dava o bote sobre Russell, que recuperava posto na curva seguinte, abrindo o giro 2 em terceiro. O monegasco, então, teve trabalho com Sainz, que aproveitou o embalo e proporcionou uma sequência de passa/repassa eletrizante no miolo do Circuito das Américas. Hamilton, Magnussen, Tsunoda, Hülkenberg e Pérez completavam o primeiro top-10 da prova.

Volta 4, e Sainz foi novamente para o ataque, porém Leclerc efetuou o mesmo movimento de defesa ao dar o X três vezes sobre o espanhol. A briga caseira trouxe um pequeno respiro para Russell, que conseguiu abrir mais de 1s para Charles, enquanto Hamilton tentava diminuir a distância para entrar para valer na disputa.

(Foto: ANGELA WEISS / AFP)

Enquanto o replay mostrava o quase enrosco entre Magnussen e Tsunoda à frente de Pérez, Sainz enfim efetuava ultrapassagem sobre Leclerc na marra, com direito a toque ao tentar mais uma vez manobra por dentro na curva 15. Ao mesmo tempo, era a vez de Russell mostrar o bico do carro no retrovisor de Norris. De asa aberta, tentou por fora na curva 12, mas Lando fechou a porta e impediu a conclusão do movimento.

Todo o pega era, claro, favorável a Verstappen, mas a McLaren achou por bem alertar Norris de um possível desgaste excessivo dos pneus traseiros do neerlandês. Atrás, o pega continua intenso, agora com Sainz efetuando bela ultrapassagem sobre Russell na volta 9 após dividir as curvas 15, 16 e 17. O britânico da Mercedes ainda perdeu para Leclerc no giro seguinte.

Com Norris neutralizado por Verstappen, a briga até o fim foi para ver quem seria o último colocado do pódio, já que Leclerc vinha a menos de 1s de Sainz. No pelotão intermediário, boa disputa também entre Pérez, Tsunoda e Piastri — punido em 5s por jogar Gasly para fora da pista em disputa por posição. Quando Pérez prevaleceu sobre o rival japonês, foi a vez de Piastri buscar o décimo posto, conquistando o posto na subida da curva 1, na volta 16.

Com duas voltas para o fim, Sainz ensaiou uma tentativa de ultrapassagem sobre Norris, que já via Verstappen a distantes 3s. Bastante pressionado, Lando acabou errando a freada na subida da curva 1 e facilitou o movimento do #55. Leclerc também tentou pegar o pódio na última volta, mas Norris segurou a terceira posição até a bandeirada.

(Foto: Patrick T. Fallon / AFP)

1 M VERSTAPPEN Red Bull Honda 19 voltas

2 C SAINZ Ferrari +3.882

3 L NORRIS McLaren Mercedes +6.240

4 C LECLERC Ferrari +6.956

5 G RUSSELL Mercedes +15.766

6 L HAMILTON Mercedes +18.724

7 K MAGNUSSEN Haas Ferrari +25.161

8 N HÜLKENBERG Haas Ferrari +26.588

9 S PÉREZ Red Bull Honda +29.950

10 O PIASTRI McLaren Mercedes +37.059

11 Y TSUNODA RB Honda +38.363

12 F COLAPINTO Williams Mercedes +39.460

13 L STROLL Aston Martin Mercedes +41.236

14 P GASLY Alpine +41.995

15 E OCON Alpine +42.804

16 L LAWSON RB Honda +44.008

17 A ALBON Williams Mercedes +44.564

18 F ALONSO Aston Martin Mercedes +46.807

19 G ZHOU Sauber Ferrari +52.842

20 V BOTTAS Sauber Ferrari +54.476