Papo com Helio Castroneves: o trabalho para 2025 já começou com ares de estreia

Nesta sexta-feira (11), voltei a acelerar no oval do Indianapolis Motor Speedway com o #06 da Meyer Shank Racing (MSR). Foi no teste coletivo promovido pela IndyCar, com a presença de um carro por equipe. Mas, para mim e a MSR, foi muito mais do que um simples teste. Mais do que isso, foi o início de uma nova fase do nosso trabalho, visando um 2025 com muito mais conquistas.

Essa foi a primeira atividade de pista com a Chip Ganassi Racing, nossa nova parceria técnica, após vários anos da MSR com a Andretti. Essas parcerias são importantes para as equipes menores, como é o nosso caso, porque é muito alto o investimento para montar estruturas de engenharia e desenvolvimento de tecnologia.

Helio Castroneves volta a correr no Indianapolis Motor Speedway (Foto: Divulgação)

Claro que temos nosso pessoal técnico de alto nível, mas a parceria técnica com um time grande faz com que consigamos trabalhar a partir de um ponto bem sólido de preparação. Não significa, obviamente, que a Ganassi vai lá e faz o nosso trabalho, nada disso. O que vai ocorrer será o fornecimento de informações e dados, que de outro modo não conseguiríamos.

O engraçado é que passei a vida toda correndo contra essas equipe e, dois dias antes do teste, fui visitar a sede da Ganassi, que fica em Indianápolis. Tão logo entrei, alguém gritou: “chame a segurança, quem deixou ele entrar?”. E foi só brincadeira, aliás, como havia acontecido quando cheguei na MSR em relação à Andretti.

Fui maravilhosamente bem recebido na Ganassi e por todos os membros técnicos que estarão conosco. E nesse primeiro trabalho realizado em Indianapolis, a afinidade foi ótima desde o primeiro momento, um sinal de que teremos um futuro de grandes resultados e de ótimas conquistas.

Para mim, também foi o início dos trabalhos para a Indy 500. Andei pela primeira vez no oval com a tecnologia híbrida e foi muito importante sentir o comportamento do carro, estudar as diferenças de frenagem e aceleração, a maneira de acumular e despejar força gerada pelo sistema elétrico e muito mais.

Antes, durante e depois do teste, no qual andei quase que uma Indy 500 inteira, tive reuniões com nosso pessoal e o da Ganassi e posso dizer que fiquei muito bem impressionado com tudo que vi. Temos de trabalhar bastante para ganhar o quinto anel, mas o start disso tudo foi muito bom.

Forte abraço e até semana que vem.