Bortoleto faz as pazes com Antonelli, mas mantém crítica sobre Mônaco

Depois da disputa intensa com Andrea Kimi Antonelli logo na primeira volta do GP de Mônaco, Gabriel Bortoleto garantiu que a relação com o piloto da Mercedes está em paz, mas deixou claro que segue achando a manobra do italiano exagerada.

Durante o media day em Barcelona, nesta quinta-feira (29), o brasileiro da Sauber comentou o episódio que terminou com ele no muro antes da entrada do túnel.

— Sim, nós conversamos. Obviamente, não foi a corrida mais fácil, principalmente na primeira volta, com o que aconteceu, e depois durante a prova. Mas sim, falamos depois da corrida e está tudo bem entre nós — afirmou.

Segundo Bortoleto, o respeito entre os dois vem desde os tempos do kart, e não é a primeira vez que se tocam.

— A diferença é que agora estamos na Fórmula 1, tudo é transmitido. — disse.

Mesmo assim, ele não voltou atrás na avaliação do lance:

— Acho que foi uma manobra otimista. Ele não me tocou, mas para mim é muito claro. Vi algumas análises para tentar entender melhor, e também há coisas que posso levar para o meu lado. Talvez eu pudesse ter bloqueado mais a entrada. — disse.

O piloto destacou que aquela curva costuma ser palco de incidentes e que, ao tentar evitar o toque, acabou sem espaço.

— Tentei não bater nele por dentro, tentei ir direto, mas não tive tempo de virar. Já estava no lado sujo da pista e acabei no muro. Claramente, não havia espaço para dois carros na saída. — afirmou

Bortoleto também reconheceu que, se estivesse na posição de Antonelli, talvez tivesse tentado a mesma manobra. Mas deixou uma crítica à falta de punição pelo incidente:

— Isso é corrida. Essas coisas acontecem. A única coisa que me frustrou no momento foi que não houve penalidade. Eu fui parar no muro e ninguém foi punido por isso. — finalizou

GP da Espanha, próxima corrida de Bortoleto na Fórmula 1

A F1 encerra a rodada tripla na Europa no Grande Prêmio da Espanha, que acontece nesse fim de semana, no Circuito da Catalunha. É a 54ª edição oficial da prova espanhola. A corrida pode animar o campeonato de pilotos, liderado Oscar Piastri (McLaren), seguido de Lando Norris (McLaren) e Max Verstappen (Red Bull). O brasileiro Gabriel Bortoleto, da Sauber, ainda busca seus primeiros pontos na Fórmula 1.

O GP de Mônaco, última rodada realizada, foi marcado pela vitória de Lando Norris, que nunca havia vencido em Monte Carlo. Bortoleto foi novamente prejudicado pela estratégia da Sauber, além de um toque com Kimi Antonelli.