HBO anuncia documentário de Galisteu sobre relacionamento com Senna

Apagada na série da Netflix, Adriane Galisteu vai contar a própria versão sobre o relacionamento que viveu com Ayrton Senna em 1994. A história será contada através de um documentário original produzido pela HBO. A produtora anunciou a parceira nesta quinta-feira (29) durante o evento Rio 2 C.

A série documental abordará com profundidade a relação que a apresentadora manteve com o tricampeão mundial de Fórmula 1 nos últimos 18 meses de vida do piloto. Ayrton faleceu em 1994, após sofrer uma batida fatal no GP San Marino, em Ímola, na Itália.

Durante o evento de anúncio, Galisteu expressou os sentimentos sobre o projeto. Ela também abordou, de forma discreta, os poucos minutos de tela na série "Senna", da Netflix. A produção contou a história do piloto, mas deu pouco destaque para a relação com a artista.

- É um ato de coragem. Eu estou ali abrindo todas as caixinhas que estavam trancadas. É a vida como ela sempre foi, pelo menos para mim. Foi ao meu lado, e essa história também me pertence. Eu vivi essa história. Mais do que relembrar, é sobre mostrar o que ficou por dentro. Só eu vi. Só eu senti. E agora posso contar - disse a atriz.

Adriana Cechetti, executiva da Warner Bros. Discovery, afirmou que a série será um espaço para que Adriane "assuma o controle da narrativa", com uma abordagem pessoal sobre os acontecimentos. Na série da Netflix, a personagem de Galisteu teve participação reduzida na trama, ficando em posição secundária em comparação a outras mulheres que fizeram parte da vida do atleta, como Xuxa e Lilian de Vasconcellos.

Senna e Galisteu

Os dois viveram um relacionamento de 18 meses. O período aconteceu antes da morte do piloto. Vale destacar, que esta não será a primeira vez que Adriane Galisteu abordará a relação com o tricampeão mundial de Fórmula . A atriz já escreveu um livro sobre os dois, chamado "Caminho das borboletas, meus 405 dias ao Lado de Ayrton Senna".