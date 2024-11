Max Verstappen conquistou o seu quarto título seguido na Fórmula 1, neste domingo (24), em Las Vegas, nos Estados Unidos. A temporada foi marcada pelo bom início e em seguida, a aproximação dos rivais na disputa pelo campeonato. O piloto da Red Bull afirmou que viveu um ano de aprendizado para superar os desafios.

— Foi uma temporada muito desafiadora. Também, como pessoa, algumas vezes foi muito difícil e tive que manter a calma. Ainda prefiro a temporada passada, curti muito, e essa temporada me ensinou muitas lições que me deixam muito orgulhoso, pela maneira como lidamos com tudo enquanto equipe e isso torna essa temporada especial e bonita — afirmou Verstappen.

Em Las Vegas, Verstappen chegou com um quinto lugar e não como uma vitória dominante. Max venceu em 2024, metade das corridas que conquistou no último ano.

Max Verstappen em Las Vegas, Nevada (Foto: Frederic J. Brown / AFP)

A Fórmula 1 ainda tem duas etapas pela frente, Catar e Abu Dhabi. No mundial de construtores, a disputa está ficando apertada entre a McLaren e a Ferrari. A equipe de Maranelo encostou na britânica e agora está a 24 pontos da rival.