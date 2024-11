Verstappen leva 5s por infração em VSC e cai para 4º na sprint de São Paulo

Max Verstappen perdeu a terceira posição da corrida sprint do GP de São Paulo. Neste sábado (2), duas horas depois do fim da prova curta, o neerlandês foi sancionado por ter emparelhado com Oscar Piastri ainda no fim do safety-car virtual, acelerando bem mais que o permitido antes da bandeira verde voltar. Assim, Max tomou 5s de punição e caiu para quarto, atrás de Charles Leclerc.

Além da punição no tempo final, que custou mais 1 pontinho na cada vez mais apertada disputa pelo título da F1 2024, Verstappen ainda levou 1 ponto na carteira pela infração. Agora, o neerlandês tem 7 dos 12 que geram a suspensão de uma corrida.

“Os comissários ouviram o piloto, um representante do time e revisaram o sistema de dados, telemetria e cronometragem. O artigo 56.6 diz que “todos os carros devem estar acima deste tempo quando os painéis de luz da FIA mudam para verde”. O piloto estava 0s63 abaixo do mínimo no fim do período de safety-car virtual. Isso indica uma vantagem esportiva ganha no período. O piloto explicou que, enquanto esperava o fim do safety-car virtual, recebeu a notificação de que estava abaixo do tempo mínimo, tentou corrigir o erro e não conseguiu na hora que os painéis indicaram bandeira verde. É uma violação e a punição básica é aplicada pela vantagem ganha neste momento. O efeito disso coloca o piloto à frente de onde deveria estar no início do safety-car virtual, e não como resultado do carro à frente perder tempo”, escreveu a FIA em comunicado da punição do tricampeão.

A McLaren venceu a corrida com direito à polêmica no fim, justamente pelo safety-car virtual. É que a equipe papaia se programou para inverter as posições entre Oscar Piastri e Lando Norris na última volta, não contando que a prova pudesse ser interrompida.

Só que Nico Hülkenberg quebrou e não conseguiu nem levar o carro aos boxes. Na realidade, a Haas do alemão ficou praticamente no meio do traçado. A direção de prova, no entanto, demorou para acionar o safety-car virtual.

A corrida foi recomeçar com poucos metros para o final. Na ânsia de tentar ultrapassar Piastri e levar a segunda posição, Max acelerou muito e ficou mais de 0s63 abaixo do tempo que a FIA impunha para o safety-car virtual.

Agora, com a punição, Verstappen vê a vantagem para Norris cair mais um pouco: são 44 pontos separando os dois com quatro corridas pela frente e mais a sprint do GP do Catar. Enquanto isso, no Mundial de Construtores, a Ferrari recuperou 1 pontinho em relação à McLaren: 34 tentos separam as duas equipes.