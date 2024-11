GP de São Paulo: horário e onde assistir à homenagem de Hamilton a Senna

Lewis Hamilton terá o privilégio de homenagear Ayrton Senna em Interlagos, durante o GP de São Paulo. O britânico será o responsável por “reapresentar” o Autódromo José Carlos Pace ao McLaren MP4/5B. O bólido ajudou o brasileiro a conquistar o bicampeonato mundial em 1990, mas ganhou forma antes disso. A condecoração será realizada neste sábado (2), às 17h (Horário de Brasília), com transmissão da Band, F1TV e Bandsports.

O McLaren MP4/5B

Ayrton Senna em Mônaco (Foto: AFP)

O MP4/5 foi apresentado na temporada de 1989, ele foi desenhado por Neil Oatley sob a batuta do diretor técnico Gordon Murray, o modelo teve ainda a parte aerodinâmica desenvolvida por Mike Gascoyne.

Diferentemente do carro da temporada de 1988, o MP4/5 ostentava suspensão de braços duplos - que atuavam de modo a acionar molas e amortecedores - sobrepostos na dianteira e na traseira. Todavia, a grande sacada estava na nova entrada de ar, capaz de alimentar as trombetas de admissão do propulsor V10 desenvolvido pela Honda, que rendia entre 680 cv e 700 cv de potência.

Mesmo não sendo tão dominante como seu predecessor, garantiu um título de construtores absolutamente tranquilo para a McLaren. O campeonato de pilotos ficou com Alain Prost, após o entrevero com Ayrton Senna no GP do Japão. O Carro conquistou 10 vitórias e 15 pole positions.

Saiba de todos os detalhes da homenagem, abaixo:

GP de São Paulo

21º Etapa da Fórmula 1 - Homenagem de Hamilton à Ayrton Senna

Sábado, 2 de novembro

17h — Homenagem: Band, Bandsports e F1TV