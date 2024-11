A chuva promete ser figura constante durante este sábado (2), no GP de São Paulo, da Fórmula 1. Apesar do dia ter começado com céu aberto, a temida tempestade prevista para a tarde durante a semana toda ainda segue ameaçadora em Interlagos. Além disso, ganha companhia também de uma possibilidade firme de chuva na corrida sprint.

O quadro para a corrida sprint mudou radicalmente, aliás, já que, até a sexta-feira (1), as chances de chuva pela manhã eram remotas. Agora, a possibilidade de piso molhado na prova de 24 voltas beira os 70%. A largada está programada para 11h (em Brasília).

Mesmo com a provável chegada da chuva, o calor segue como presença constante em Interlagos. Os termômetros chegam aos 28ºC, enquanto a sensação térmica pode passar dos 30ºC. A umidade fica na casa dos 60% e os ventos batem os 11 km/h.

O cenário mais preocupante, porém, vem depois. A partir das 14h, ou seja, minutos antes do início da classificação, programada para 15h, começa o alerta de tempestade em Interlagos. Há risco de chuva torrencial também na hora da sessão que define o grid deste domingo, com a probabilidade na casa dos 65%.

Na classificação da sprint, realizada com pista seca, melhor para a McLaren, que garantiu o 1-2 no grid com Oscar Piastri e Lando Norris. Charles Leclerc, Max Verstappen, Carlos Sainz, George Russell, Pierre Gasly, Liam Lawson, Alexander Albon e Oliver Bearman completam o top-10.

No sábado (2), a corrida sprint será às 11h, ao passo que a classificação acontece às 15h. No domingo (3), a largada está marcada para as 14h — todos no horário de Brasília.