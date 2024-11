Foi com mais drama do que precisava, mas Lando Norris venceu a corrida sprint, neste sábado (2), em Interlagos e, assim, cortou a vantagem de Max Verstappen para 45 pontos na Fórmula 1. O holandês evitou o pior, salvando uma terceira posição, atrás de Oscar Piastri, que cedeu a dianteira para o companheiro segundos antes do "safety-car" virtual ser acionado e, praticamente, encerrar a prova.

Briga acirrada entre Norris e Verstappen

Max subiu para 368 pontos, enquanto Lando aparece com 323, ainda na perseguição. Em média, daqui até o fim do campeonato, o inglês precisa tirar 11 pontos por corrida se quiser ser campeão. Charles Leclerc, que já tinha chances remotas antes do GP de São Paulo, agora se vê em posição ainda pior, 72 abaixo de Verstappen.

Piastri, que tinha a vitória nas mãos até cumprir o jogo de equipe para ajudar o companheiro na busca pela taça, agora tem 258 e precisa, basicamente, que Max não pontue mais até o fim do ano. Carlos Sainz, em quinto na Sprint, agora tem 244.

Lewis Hamilton ficou longe da zona de pontos e parou nos 189 pontos, 9 à frente de George Russell, que foi sexto. Sergio Pérez entrou no limite da zona de bonificação e passou a 151, ainda distante das Mercedes. Fernando Alonso (62) e Nico Hülkenberg (31) fecham o top-10 da F1 2024.

Lando Norris terminou em 1º na Sprint do GP de São Paulo, em Interlagos, na Fórmula 1 (Foto: Miguel Schincariol/AFP)

Lance Stroll (24), Yuki Tsunoda (22), Kevin Magnussen (14), Alexander Albon (12), Daniel Ricciardo (12), Pierre Gasly (11), Oliver Bearman (7), Franco Colapinto (5), Esteban Ocon (5) e Liam Lawson (2) fecham a lista dos que já pontuaram. Guanyu Zhou, Logan Sargeant e Valtteri Bottas seguem zerados.

No Mundial de Construtores, a McLaren abriu vantagem. Os britânicos agora aparecem com 581 pontos, enquanto a Ferrari foi a 546 com os dois carros fechando o top-5 da sprint do Brasil. A Red Bull tem 519, enquanto a Mercedes surge com 369. A lista segue com Aston Martin (86), Haas (46), RB (36), Williams (17), Alpine (16) e Sauber, que continua zerada.

A classificação para a corrida acontece às 15h (de Brasília). No domingo (3), a largada está marcada para as 14h.

Oscar Piastri e Lando Norris foram segundo e primeiro, respectivamente, na Sprint no GP de São Paulo, em Interlagos (Foto: Miguel Schincariol/AFP)

Veja top-10 da Fórmula 1 2024: