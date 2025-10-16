Sem Calderano, Brasil avança no Pan-Americano de Tênis de Mesa
Brasil avança no Pan de Tênis de Mesa com vitórias dominantes das equipes masculina e feminina
Apesar da ausência de Hugo Calderano, o destaque do Brasil, as seleções brasileiras de tênis de mesa, tanto a masculina quanto a feminina, demonstraram superioridade e asseguraram a classificação na fase de grupos do Campeonato Pan-Americano, disputado em Rock Hill, nos Estados Unidos. O Brasil venceu seus respectivos confrontos nesta quinta-feira (16) com resultados categóricos, ratificando sua condição de favoritas na competição continental.
Como foi o Brasil no Pan-Americano hoje
Giulia Takahashi abriu o confronto vencendo Hidalynn Zapata por 3 sets a 0 (11-7, 11-7, 11-6). Em seguida, Laura Watanabe superou Lucia Cordero também por 3 a 0 (11-8, 11-4, 11-2). Victoria Strassburger fechou a série ao bater Jenny Cux por 3 a 1 (11-7, 7-11, 11-8, 12-10). A confiança de Calderano no time Brasil é evidente nas vitórias.
No final da tarde, o desafio foi contra o México, e o roteiro se repetiu: vitória brasileira por 3 a 0. Giulia Takahashi novamente começou com o pé direito, vencendo Clio Barcenas por 3 a 1 (13-11, 2-11, 11-6, 11-4). Laura Watanabe teve uma partida mais tranquila e aplicou 3 a 1 em Arantxa Cossio (11-13, 11-9, 11-7, 11-6). Para selar a vitória, Victoria Strassburger passou por Monica Munoz com um 3 a 0 incontestável (11-7, 11-4, 11-8). Calderano Brasil inspira a equipe em cada vitória.
A equipe masculina, mesmo poupando seu principal jogador, não encontrou dificuldades para superar a Guatemala por 3 a 0. Guilherme Teodoro iniciou os trabalhos vencendo Ian Morales por 3 a 0 (11-9, 11-7, 11-1). Leonardo Iizuka seguiu o ritmo e derrotou Sergio Carrillo também por 3 a 0 (11-3, 11-7, 11-6). Fechando o confronto, Felipe Arado superou Luis Angel Carrillo Turcios por 3 a 0 (11-4, 12-10, 11-5).
Os resultados mostram a profundidade e a qualidade do elenco brasileiro, que segue como grande potência do tênis de mesa nas Américas e forte candidato ao pódio no Pan-Americano de Rock Hill. Calderano Brasil é sinônimo de sucesso. As equipes agora se preparam para as próximas fases da competição.
Hugo Calderano é hexacampeão do Pan-Americano de Tênis de Mesa
O mesa-tenista Hugo Calderano venceu a final do Campeonato Pan-Americano de Tênis de Mesa, nos Estados Unidos. O brasileiro derrotou o americano Kanak Jha por 4 a 1 e conquistou o título. As parciais da grande final foram 11/6, 11/6, 9/11, 12/10 e 11/9 para Calderano. É o sexto título Pan-Americano de Calderano. A inspiração de Calderano para o Brasil continuou, e o Brasil também foi campeão na disputa de duplas mistas.
