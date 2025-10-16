Flamengo e Corinthians renovam com craques; veja os destaques do NBB em 2025/26
Saiba quem renovou e quem saiu
O mercado do NBB foi bem movimentado e as principais equipes trouxeram reforços e renovaram com craques para mais uma temporada. Entre os destaques estam o armador do Flamengo, Alexey, e os pivôs do Corinthians, Lucas Cauê e Victão.
Na temporada passada, o americano Dontrell Brite bateu recorde de prêmios individuais ao vencer o MVP, melhor armador, melhor defensor e cestinha da liga. Apesar de se destacar, o jogador deixou o Bauru Basket na última temporada e foi atuar no México.
O armador do Flamengo, Alexey Borges, levou a equipe rubro-negra até as semifinais na temporada passada e foi destaque na Copa Intercontinental, disputada em setembro. O pivô de 20 anos Wini Silva, do Minas, foi o destaque jovem ano passado e busca se consolidar ainda mais dentro do garrafão.
O Corinthians, por sua vez, confirmou a renovação de nove jogadores: os armadores Tico Faria e Elinho, os alas Rafael Munford e Cauê Borges, os alas-pivôs Victão e Lucas Raymundo, o ala-armador Elyjah Clark e o pivô Lucas Cauê. Além disso, a equipe manteve o técnico Jece Leite e promoveu quatro jovens talentos da Liga de Desenvolvimento de Basquete: o ala Renan Pereira, o ala Vic Silva, o armador Thierry Rocha e o ala-armador Gabriel Coelho.
— Em relação à renovação, nosso time foi um time que renovou muitos jogadores, o que é muito importante para a base de um time de sucesso. As equipes que fizeram sucesso nos últimos anos tiveram uma base boa, e o Corinthians começou a fazer isso, mantendo mais de 70% do time do ano passado — afirmou o pivô Lucas Cauê.
Os atuais campeões, SESI Franca, terá baixas importantes, o ala-pivô Nathan Mariano se despediu da equipe para ir jogar nos Estados Unidos, na NBA G League. Apesar disso, o elenco de Helinho Garcia também trouxe novidades, como Corderro Bennett, Cristiano Felício, de volta ao Brasil após uma década no exterior, Nacho Laterza e Rafael Mineiro, vindo do Minas.
Veja os atletas destaque da temporada 2024/25na NBA G League.
|Pontos por Jogo (Cestinha)
|Dontrell Brite
|Bauru Basket
|20,2
Rebotes por Jogo
Georginho de Paula
Sesi Franca
8,0
Assistências por Jogo
Elinho Corazza
Corinthians
9,3
Roubos de Bola por Jogo
Dontrell Brite
Bauru Basket
2,2
Eficiência
Georginho de Paula
Sesi Franca
20,8
