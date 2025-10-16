Flamengo e Corinthians renovam com craques; veja os destaques do NBB em 2025/26

O mercado do NBB foi bem movimentado e as principais equipes trouxeram reforços e renovaram com craques para mais uma temporada. Entre os destaques estam o armador do Flamengo, Alexey, e os pivôs do Corinthians, Lucas Cauê e Victão.

Na temporada passada, o americano Dontrell Brite bateu recorde de prêmios individuais ao vencer o MVP, melhor armador, melhor defensor e cestinha da liga. Apesar de se destacar, o jogador deixou o Bauru Basket na última temporada e foi atuar no México.

O armador do Flamengo, Alexey Borges, levou a equipe rubro-negra até as semifinais na temporada passada e foi destaque na Copa Intercontinental, disputada em setembro. O pivô de 20 anos Wini Silva, do Minas, foi o destaque jovem ano passado e busca se consolidar ainda mais dentro do garrafão.

O Corinthians, por sua vez, confirmou a renovação de nove jogadores: os armadores Tico Faria e Elinho, os alas Rafael Munford e Cauê Borges, os alas-pivôs Victão e Lucas Raymundo, o ala-armador Elyjah Clark e o pivô Lucas Cauê. Além disso, a equipe manteve o técnico Jece Leite e promoveu quatro jovens talentos da Liga de Desenvolvimento de Basquete: o ala Renan Pereira, o ala Vic Silva, o armador Thierry Rocha e o ala-armador Gabriel Coelho.

— Em relação à renovação, nosso time foi um time que renovou muitos jogadores, o que é muito importante para a base de um time de sucesso. As equipes que fizeram sucesso nos últimos anos tiveram uma base boa, e o Corinthians começou a fazer isso, mantendo mais de 70% do time do ano passado — afirmou o pivô Lucas Cauê.

➡️Guia NBB 2025/26: programação, novidades e destaques

Franca x Flamengo Jogo 1 NBB 2025 (foto: SESI Franca)

Os atuais campeões, SESI Franca, terá baixas importantes, o ala-pivô Nathan Mariano se despediu da equipe para ir jogar nos Estados Unidos, na NBA G League. Apesar disso, o elenco de Helinho Garcia também trouxe novidades, como Corderro Bennett, Cristiano Felício, de volta ao Brasil após uma década no exterior, Nacho Laterza e Rafael Mineiro, vindo do Minas.

