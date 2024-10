Norris rechaça aliviar contra Verstappen: ‘De capacete, odeio todo mundo’

Enquanto o mundo aguarda para a sequência das últimas seis corridas da temporada 2024 do Mundial de Fórmula 1, os pilotos se preparam para a hora da verdade. Sobretudo Lando Norris e Max Verstappen, que duelam pelo título mundial de Pilotos. No que diz respeito a Norris, não há qualquer chance de haver interferência em possíveis encontros na pista com o fato dos dois serem amigos fora do ambiente da F1.

continua após a publicidade

É uma resposta de Norris que começou a ser questionada ainda na ocasião do GP da Áustria, quando os dois bateram após dura defesa de Verstappen e Norris se mostrou boquiaberto, colocando até a amizade em voga. Depois, retratou-se.

➡️ F1: Hamilton diz que está ‘rezando’ por atualização da Mercedes no GP dos EUA

Com a porção derradeira do campeonato por chegar, o piloto da McLaren faz questão de garantir que será tão duro quanto precisar ser.

— Assim que eu coloco o capacete, odeio todo mundo. Isso não muda — afirmou durante entrevista para o portal estadunidense The Athletic.

➡️ Red Bull volta a ventilar saída de Verstappen da F1: ‘Não é como Alonso ou Hamilton’

— Muita gente acredita que por eu me dar bem com alguém da F1 ou, sei lá, jogar videogame com alguém, que somos melhores amigos na vida. Não faz sentido. Nós fazemos essas coisas, temos interesses parecidos: jogamos pádel, essas coisas, e eu gosto de Max, acho um cara genuíno. Mas não muda nada na pista — continuou.

continua após a publicidade

Lando Norris em Marina Bay, durante o GP de Singapura (Foto: Lillian SUWANRUMPHA / AFP)

Ainda segundo Norris, a avaliação feita pela opinião pública de maneira geral é equivocada. Não é que se alivie contra aqueles que você mais gosta, ele aponta: é precisamente o contrário.

— As pessoas com as quais você se dá bem fora da pista são aquelas que você mais quer vencer quando está dentro. É o oposto do que as pessoas pensam. Em geral, pensam que, porque somos amigos, vamos acabar sendo legais demais na pista. É o completo oposto — finalizou.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

A Fórmula 1 vive longa pausa e retorna de 18 a 20 de outubro em Austin, Estados Unidos, início da perna americana da temporada 2024.