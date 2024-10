F1: Michael Andretti divulga carta e confirma mudança de cargo

Michael Andretti divulgou, nesta segunda-feira (7), uma carta aberta e confirmou que está deixando o posto de CEO da Andretti Global, como foi reportado semanas atrás. Agora, o ex-piloto de 62 anos passa a ter o cargo de consultor da equipe, enquanto o investidor Dan Towriss, dono do Group 1001, passa a ter o controle.

Ele se tornou dono de equipe em 2003, ao comprar parte da antiga Team Green e fazendo a transição para Andretti Green, que inclusive trocou de liga à época, deixando a Champ Car para se juntar à IRL. Em 2009, Michael comprou a parte restante, virando Andretti Autosport, nomenclatura que permaneceu até o início de 2023, quando virou Andretti Global.

— Muitas das minhas melhores memórias vieram no controle desta organização, e sou muito orgulhoso do que construímos. Mas décadas de corrida à todo vapor disso não chegam sem sacrifício, e após muitos pensamentos e reflexões nos últimos meses, tomei a decisão de dar um passo atrás. Estou lidando com o dia a dia das operações desde antes que saí das pistas, e agora é hora de passar o bastão ao meu amigo e parceiro Dan Towriss — declarou.

Segunda base da Andretti em Silverstone, Inglaterra (Foto: Divulgação)

Michael comentou sobre a exaustão que tem passado pelo intenso trabalho na Andretti, que teve sucesso na Indy com os títulos de 2004, 2005, 2007 e 2012, além de vitórias nas 500 Milhas de Indianápolis em 2005, 2007, 2014, 2016 e 2017.

— Ao tomar essa decisão por mim, minha família e esta equipe, sei que isso é um choque para muitos, especialmente vocês, os fãs, minha família estendida. Para muitos de vocês, vocês me viram crescer, ou cresceram ao meu lado, e não importa quais movimentos fizemos como uma equipe, vocês permaneceram ao nosso lado em cada momento. Não me passou despercebido que as gerações de fãs da Andretti são as melhores no ramo. Estou honrado em ser considerado um favorito, um modelo e um amigo. E agradeço a vocês por uma vida inteira de apoio e, em alguns casos, sua honestidade brutal — seguiu.

O ex-piloto também citou o desejo de estar mais próximo da família. Atualmente, a Andretti também compete em IMSA SportsCar, Fórmula E, Indy NXT, Extreme E e V8 Supercars.

— Mas eu não vou embora, estarei servindo como consultor da equipe e estarei disponível para ajudar onde puder. Embora vocês possam me ver menos nas pistas de corrida, saibam que minha paixão pelo esporte e meu apoio à nossa equipe e seu pessoal permanecerão inabaláveis — concluiu.