Verstappen assume erro na Espanha: ‘Não deveria ter acontecido’

Com a cabeça mais fria, Max Verstappen assumiu que errou com George Russell na reta final do GP da Espanha de Fórmula 1, no último domingo (1). Em um post no Instagram, o piloto da Red Bull assumiu que fez uma “manobra que não estava certa e que não deveria ter acontecido”.

A reta final da corrida em Barcelona contou com uma intervenção do safety-car, resultante do abandono de Andrea Kimi Antonelli, o que acabou por mudar a corrida de Verstappen. Sem pneus novos, a equipe dos energéticos parou o tetracampeão e o devolveu à pista com pneus duros.

Sem aderência, Verstappen virou presa fácil daqueles que estavam de calçados macios. Na disputa com Russell, porém, Max foi agressivo e jogou o carro para cima do rival da Mercedes, o que resultou em uma punição de 10s e, consequentemente, o derrubou para a décima colocação. A Federação Internacional de Automobilismo (FIA) também aplicou três pontos de punição, aproximando o rubro-taurino de uma suspensão na F1.

Verstappen assumiu erro com George Russel (Foto: Christophe SIMON / AFP)

Verstappen assume erro

Logo após a corrida, Verstappen evitou falar do lance, mas chegou a dizer que “levaria lenços” na próxima corrida ao reagir às críticas de Russell. Agora, contudo, Max reconhece o erro, mas não faz um pedido de desculpas.

- Tivemos uma estratégia empolgante e uma boa corrida em Barcelona até a entrada do safety-car. Nossa escolha de pneus para a parte final e algumas manobras depois do safety-car alimentaram a minha frustração, levando a uma manobra que não estava certa e que não deveria ter acontecido - assumiu.

- Sempre dou tudo na pista pela equipe e as emoções podem estar à flor da pele. Às vezes, ganhamos juntos, outras vezes, perdemos juntos. Vejo vocês em Montreal - encerrou.