A ex-central faleceu na quinta-feira (21), aos 43 anos, ao cair do 17° andar do prédio onde vivia com o marido, em São Paulo (SP). A mineira defendeu a seleção brasileira de vôlei por dez anos e conquistou a medalha de ouro nos Jogos de Pequim, em 2008, mesmo ano em que foi eleita a melhor bloqueadora do mundo no Grand Prix. Ela também integrou a equipe que foi bronze nas Olimpíadas de Sydney, em 2000.