No Boletim, a gestora do edifício afirmou que Walewska teria se jogado do 17º andar, espaço no qual fica situada a área de lazer do edifício. Uma unidade de resgate tentou reanimar a vítima, porém, foi constatado o óbito no local. Câmeras de segurança do prédio flagraram Walewska entrando na área de entretenimento desacompanhada, às 16h50. A ex-jogador de vôlei carregava consigo uma garrafa de vinho, o aparelho celular, além de uma pasta com uma folha sulfite.