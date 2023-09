Uma das maiores centrais da história do vôlei brasileiro morreu nesta quinta-feira (21). Walewska Oliveira foi campeã olímpica com a Seleção Brasileira nos Jogos de Pequim-2008 e também fez história dentro do cenário nacional do esporte. A atleta só se aposentou das quadras definitivamente no ano passado, quando já tinha 42 anos de idade.