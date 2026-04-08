Velódromo do Parque Olímpico já foi alvo de outros dois incêndios

O incêndio que começou na madrugada desta quarta-feira (8) não foi o primeiro a atingir o Velódromo do Parque Olímpico do Rio de Janeiro. Em 2017, apenas um ano após os Jogos Olímpicos, a estrutura foi danificada por chamas causadas por queda de balões.

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O primeiro episódio aconteceu em 30 de julho e, assim como no incêndio desta madrugada, atingiu uma área considerável do teto da arena esportiva. Quase quatro meses depois, em novembro daquele ano, outro incêndio atingiu a estrutura e, segundo as autoridades, também foi causado pela queda de um balão. Não houve feridos nos dois casos.

No ano seguinte, outro episódio danificou o teto do Velódromo, mas ao invés das chamas, foi um temporal que causou estragos. Devido às fortes chuvas, houve alagamento no local e a pista precisou passar por reparos.

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Velódromo ainda contém focos de incêndio durante a tarde de quarta-feira (Foto: João Fraga/Lance!)

Quais as possíveis causas do incêndio no Velódromo?

O Velódromo passará por perícia e ainda não foi identificada a causa oficial do incêndio, que começaram na madrugada desta quarta-feira (8). no Rio de Janeiro. Segundo a prefeitura, uma apuração preliminar indiciou que o provável local de início das chamas foi uma sala dentro do Museu Olímpico, localizado no andar superior da arena.

Segundo o tenente-coronel Fabio Contreiras, do Corpo de Bombeiros, a lona que faz parte do revestimento do teto foi um ponto de atenção para a contenção das chamas. A queda de pedaços dessa lona, feita de material sintético, poderia propagar as chamas no interior da estrutura.

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