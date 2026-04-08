Parque Olímpico: O que é e onde fica o Velódromo atingido por incêndio

O Parque Olímpico da Barra da Tijuca foi o coração dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos do Rio 2016. A estrutura, que abriga o Velódromo atingido por um incêndio nesta quarta-feira (8), foi o palco de modalidades como natação, basquete, ginástica artística, judô e tênis, e atualmente funciona como um complexo esportivo e de entretenimento.

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O Parque Olímpico ocupa uma área de 118 hectares e foi construído sobre o desativado Autódromo de Jacarepaguá. As obras começaram em 2012 e a estrutura foi oficialmente inaugurada em abril de 2016, a quatro meses dos Jogos.

Durante os Jogos, o complexo contou com arenas permanentes e estruturas temporárias. As Arenas Cariocas 1, 2 e 3, projetadas para receber os eventos de basquete, judô, esgrima e lutas, permanecem ativas, assim como o Parque Aquático Maria Lenk, o Centro Olímpico de Tênis, a Farmasi Arena e o Velódromo. A Arena do Futuro e o Estádio Aquático Olímpico foram construídos como arenas temporárias.

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Mapa do Parque Olímpico do Rio de Janeiro (Foto: Divulgação)

Velódromo fica no coração do Parque Olímpico

Localizado no centro do Parque Olímpico, o Velódromo recebeu as provas de ciclismo de pista e foi a última estrutura dos Jogos Rio 2016 a ser entregue. Construído com uma pista de 250 metros, atualmente a instalação é utilizada para treinamento de ciclistas profissionais e para a realização de eventos.

Atualmente, há um convênio das Confederações de Ciclismo, Esgrima e Levantamento de Peso para a utilização das estruturas do local pelas respectivas seleções. O Campeonato Mundial Cadete e Juvenil de esgrima acontecia no Velódromo nesta semana e, até o momento da publicação desta reportagem, não houve atualizações oficiais sobre a continuidade do evento.

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Cerca de 4 mil pessoas, a partir dos seis anos, utilizam o local em 33 modalidades esportivas e de lazer, entre elas vôlei, basquete, ginástica, ciclismo, jiu-jitsu, judô, beach tennis e handebol. Em agosto de 2025, o Rio Museu Olímpico foi inaugurado, no andar superior do Velódromo. A área ocupa 1.700 m² na parte superior e reúne quase 80 atrações distribuídas em 13 eixos temáticos, com itens como bolas, medalhas e tochas.

Velódromo é uma das estruturas principais do Parque Olímpico (Foto: Beth Santos/Prefeitura Do Rio)

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Legado Olímpico como polo de entretenimento

Além do funcionamento das arenas esportivas, o Parque Olímpico passou a ser um polo importante para eventos de entretenimento após os Jogos Rio 2016. A Farmasi Arena costuma receber shows de música, competições de e-sports e eventos de MMA. Desde 2017, o Rock in Rio, um dos maiores festivais de música do mundo, é realizado no complexo.

Outras estruturas, como o Parque dos Atletas e o Parque Rita Lee, batizado em homenagem à cantora brasileira, também ficam à disposição do público para atividades culturais e de lazer.

Desde 2017, o Parque Olímpico recebe o Rock in Rio (Foto: Divulgação/ Rock in Rio)

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