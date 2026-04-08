VÍDEO: imagens do incêndio no Velódromo do Parque Olímpico

Nesta quarta-feira (8), um incêndio de grandes proporções consumiu cerca de metade do telhado da estrutura do Velódromo do Parque Olímpico no Rio de Janeiro, um dos principais legados dos Jogos Rio 2016. Segundo informações apuradas pelo jornalista Gustavo Loio, do Lance!, as chamas ainda não foram totalmente controladas, contrariando o primeiro informe da Prefeitura, divulgado por volta de 9h30.

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Esta é a terceira vez que o polo é atingido por um incêndio, reacendendo o alerta sobre a conservação e a segurança da área. O Corpo de Bombeiros foi acionado durante a madrugada para combater o fogo na Zona Sudoeste da capital, e, felizmente, não houve feridos durante a ocorrência.

Até agora, equipes ainda trabalhavam no rescaldo e na contenção de novos focos. As causas do incidente permanecem sob investigação, e ainda não há um balanço oficial sobre a extensão total dos danos estruturais ao teto da arena.

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Imagens:

Velódromo 🚲

O Velódromo sediou as disputas de ciclismo de pista nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro. Última estrutura concluída para a Rio 2016, a obra teve custo de R$ 143 milhões e não contou com evento-teste.

Após a Olimpíada, o espaço passou a receber competições e atividades de preparação esportiva. Hoje, cerca de 4 mil pessoas, a partir dos seis anos, utilizam o local em 33 modalidades esportivas e de lazer, entre elas vôlei, basquete, ginástica, ciclismo, jiu-jitsu, judô, beach tennis e handebol.

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O equipamento mantém parcerias com as confederações brasileiras de ciclismo, esgrima e levantamento de peso, que utilizam a estrutura para treinamentos de suas seleções. A Federação de Ginástica do Rio de Janeiro também faz uso das instalações.

O Velódromo também abriga eventos com regularidade. Em 2025, foram realizados cerca de 50 no local. Em agosto do ano passado, a arena passou a contar com o Rio Museu Olímpico, espaço interativo dedicado à memória dos Jogos. A área ocupa 1.700 m² na parte superior e reúne quase 80 atrações distribuídas em 13 eixos temáticos, com itens como bolas, medalhas e tochas.

Incêndio no Velódromo começou por volta das 4h da manhã de quarta-feira (8) (Foto; Reprodução/Redes Sociais)

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