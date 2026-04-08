Quais as possíveis causas e detalhes do incêndio no Velódromo do Rio; vídeo

Na madrugada desta quarta-feira (8), em torno das 4h20m, um incêndio destruiu o telhado do Velódromo do Parque Olímpico da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. O tenente-coronel Fabio Contreiras, do Corpo de Bombeiros, contou, em torno das 12h, como estava sendo a operação de combate ao incêndio até aquele momento.

continua após a publicidade

➡️VÍDEO: imagens do incêndio no Velódromo do Parque Olímpico

➡️Prefeito do Rio de Janeiro garante que acervo do Museu Olímpico está preservado após incêndio

- As causas a gente não ainda consegue definir. As primeiras equipes que chegaram aqui, por volta das 4h20, encontraram As praticamente metade da cobertura já atingida. O incêndio já estava bastante generalizado, com bastante energia. O fato é que, quando a gente adentrou o pavilhão, observou que o museu (olímpico), que era a parte mais sensível dentro, uma instalação recente, não foi atingido inicialmente, mas diversas partes da lona estavam caindo em cima de objetos do museu - contou o militar.

Além da pista, no Velódromo funciona o Museu Olímpico, em uma área de aproximadamente 1.700 metros quadrados. O espaço reúne um acervo de cerca de 1 mil peças, distribuídas em 13 áreas temáticas. Apenas em março, aproximadamente 1.100 visitas foram registradas no local.

continua após a publicidade



De acordo com Contreiras, a lona, que faz parte do revestimento do teto do Velódromo, é feita de material sintético. E que, ao cair de maneira incandescente, poderia propagar o incêndio.

- Os militares rapidamente providenciaram a armação, o estabelecimento de várias mangueiras. A gente utilizou muita água dentro do museu (mais de 300 mil litros de água foram usados na operação), justamente para evitar que essa chuva de pedaços em chama viva atingisse o museu. O museu está muito preservado. Mas existe uma área muito específica do museu, que é onde tem uma televisão, que, aparentemente, existia a exposição de uma imagem e foi atingida pelo incêndio. O fogo atingiu aquela área, mas é uma região que representa muito pouco diante da imensidão que o museu.

continua após a publicidade

Suspeita sobre o início do incêndio

Em torno das 12h, segundo Contreiras, o fogo estava controlado. 80 bombeiros, de 10 unidades, trabalham nessa operação. Sobre a área onde existia uma televisão no Museu Olímpico, o militar disse:

- A gente, obviamente, quando olha para essa área, chama atenção. Não dá para afirmar que o incêndio começou ali. Ele pode ter começado ali, com a labareda aumentando, a força do fogo vai elevando e atingindo pontos mais altos. Pode ter atingido a lona ou o contrário. A gente pode ter o início na lona e essas partes que foram projetadas para baixo vieram a atingir o museu. Então, são possibilidades que isso vai ser investigado muito bem, obviamente, pela Polícia Civil, pela perícia, para a gente tentar descobrir realmente de onde veio.

Em torno das 12h, dois peritos chegaram ao local e, com um drone, iniciaram o trabalho no Velódromo.

+Aposte na vitória do seu atleta favorito

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável