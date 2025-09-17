O velocista britânico Jeremiah Azu foi advertido pela World Athletics, organizadora do Mundial de Atletismo, por usar uma faixa com a frase "100% Jesus" durante as semifinais dos 100m rasos, no último domingo (14). De acordo com o regulamento da competição, não é permitido que os atletas façam qualquer manifestação de teor religioso ou político.

A entidade advertiu a federação britânica, reforçando a necessidade de cumprimento do regulamento e alertando que, caso o atleta volte a utilizar a faixa de cabeça durante a competição, ele será punido. Jeremiah Azu deve voltar à pista do Estádio Nacional, em Tóquio, neste sábado (20), para a disputa das eliminatórias do revezamento 4x100m.

— Estamos cientes da faixa na cabeça e, como ele pode competir no revezamento, lembraremos a equipe antes da competição sobre nossos regulamentos e as consequências - declarou a World Athletics, em comunicado oficial.

Britânico deve voltar a competir no revezamento 4x100m (Foto: Antonin THUILLIER / AFP)

Quem é Jeremiah Azu

Natural do País de Gales, Jeremiah Azu foi medalhista de bronze do revezamento 4x100m nos Jogos Olímpicos de Paris e é o atual campeão mundial indoor dos 60m rasos. Aos 24 anos, o britânico não se classificou para a decisão dos 100m rasos após terminar com o quarto lugar de sua bateria da semifinal.

Mundial de Atletismo

Competição de maior prestígio da modalidade, atrás apenas das Olimpíadas, o Mundial de Atletismo reúne as principais estrelas do esporte a cada dois anos. A edição de 2025, que começou em 13 de setembro, se estende até este domingo (21), no Estádio Nacional do Japão, que recentemente foi palco dos Jogos Olímpicos. Com fuso de 12 horas à frente, as provas finais normalmente acontecem pela manhã no horário do Brasil.

