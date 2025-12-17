Em um duelo 100% brasileiro válido pela segunda rodada do Grupo B do Mundial de Clubes masculino de vôlei, o Campinas superou o Praia Clube por 3 sets a 1. As parciais foram 25/22, 25/19, 22/25 e 25/23. A partida aconteceu no Ginásio do Mangueirinho, em Belém (PA).➡️ Veja os lances da partida

Na estreia da competição internacional, o Campinas havia perdido por 3 sets a 2 (19/25, 27/25, 19/25, 25/20, 14/16) para o Zawiercie, da Polônia. Nesta quinta (18), o clube enfrenta o Rayyan Sports Club, do Catar, em busca de garantir a vaga na semi do Mundial.

Como foi o jogo?

O primeiro ponto da partida foi do Praia Clube, com um ace. No entanto, o Campinas, eficiente nas viradas de bola, virou e logo abriu 4 a 1. O time de Uberlândia aumentou o ritmo e chegou a encostar no placar, no 13 a 12, mas a recuperação não foi suficiente. Mesmo com alguns erros de saque, a equipe do interior paulista chegou ao set point no 24 a 20, viu o adversário salvar dois, mas venceu a primeira parcial por 25 a 22, com uma largada inteligente do central Judson.

O segundo set seguiu uma dinâmica parecida, com o Praia correndo atrás do placar. O time mineiro era pouco eficiente nos ataques, em um jogo de pouco brilho dos seus ponteiros nas viradas de bola. Assim, o Campinas, liderado por Maurício Borges e Adriano, teve o domínio da parcial e fechou em 25 a 19. O último ponto foi um erro de saque campineiro.

Campinas x Praia Clube no Mundial de Clubes masculino de vôlei (Foto: Volleyball World)

Já a terceiro set foi mais equilibrado, com as equipes se alternando à frente do placar no início. Porém, a deficiência do Praia nas viradas de bola apareceu novamente, e o Campinas abriu quatro de vantagem, no 12 a 8. Precisando da recuperação, o time de Uberlândia melhorou o desempenho e chegou ao empate no 14º ponto. A partir daí, a parcial ficou acirrada e teve uma reta final dramática. Em ponto de Lucas Lóh, o Praia fechou o set em 25 a 22 e seguiu vivo no confronto.

Para a quarta parcial, o Praia Clube voltou com uma postura melhor e manteve o ritmo do final do set anterior. Mesmo assim, o Campinas não deixava o adversário construir sequência, e o duelo tomou traços de equilíbrio. O Praia espaçou no meio do set, mas permitiu que a equipe paulista chegasse à virada no 18 a 17. Ainda na passagem de Bruninho no saque, o Campinas marcou mais três pontos. A útlima bola do jogo foi um ataque de Adriano que pegou no bloqueio, como confirmado pelo desafio. Assim, o time campineiro fechou o quarto set em 25 a 23 e venceu o jogo por 3 a 1.

Programação do Mundial de Clubes masculino de vôlei

18 de dezembro

10h: Cruzeiro x Perugia

13h30: Swehly x Osaka Bluteon

17h: Praia Clube x Warta Zawiercie

20h30: Campinas x Al-Rayyan

20 de dezembro

13h: semifinal 1 - (1º do A x 2º do B)

16h30: semifinal 2 - (2º do A x 1º do B)

21de dezembro