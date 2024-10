Velocista americana que bateu recorde mundial aos 105 anos, morre nos EUA

Julia Hawkins, velocista estadunidense que bateu o recorde mundial aos 105 anos, morreu nesta quinta-feira (24), em Louisiana, nos Estados Unidos, aos 108. Sua morte, em uma casa de repouso, foi confirmada pela filha Margaret Matens.

continua após a publicidade

Margaret ainda disse que sua mãe havia providenciado a doação do seu corpo para o Pennington Biomedical Research Center da Louisiana State University, que estuda a longevidade.

➡️ Elenco do Corinthians elege seus jogadores favoritos da NBA; veja

Além do recorde, Hawkins era conhecida por ter uma flor escondida atrás da orelha e do movimento peculiar de seus braços enquanto corria. Amada pelos atletas veteranos, Julia em uma entrevista ao The New York Times, em 2022, atribuiu aos filhos a sua entrada no mundo da corrida. Seus descendentes a inscreveram em seu primeiro evento de atletismo, uma corrida de 50 metros, em 2016.

continua após a publicidade

Sobre o segredo para uma longa vida, Hawkins disse que frequentemente lhe faziam a mesma pergunta. Mas, sua resposta, foi:

— Case-se com um bom homem e sua vida será maravilhosa, maravilhosa — esse é o nome do livro que escrevi.

➡️ Flamengo, Corinthians e mais: clubes e instituições lamentam morte de Maguila

Julia Hawkins (Foto: Reprodução)

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Julia Hawkins concluiu a corrida de 50 metros em apenas 19 segundos, conquistando inclusive o primeiro lugar em sua faixa etária; o que já seria um padrão, visto que ela era a única competidora com mais de 100 anos. Segundo a National Senior Games Association, ela foi provavelmente a mulher mais velha a competir em um evento de atletismo oficial nos Estados Unidos.