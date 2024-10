Música, política e televisão: a vida de Maguila fora do esporte

A carreira de Maguila no boxe dispensa comentários, mas o pugilista extrapolou o mundo do esporte e se tornou um grande personagem midiático brasileiro. O boxeador, que morreu nesta quinta-feira (24), em São Paulo, aos 66 anos de idade, apareceu em programas de televisão, lançou um álbum musical e até tentou carreira política.

O início de Maguila no esporte já teve grande repercussão midiática. Ao se destacar, o atleta chamou atenção do locutor Luciano do Valle, que foi um dos seus primeiros e principais apoiadores. Com isso, as suas lutas passaram a ser atração do "Show do Esporte", programa dominical da Bandeirantes.

A história de Maguila despertou interesse da literatura e do cinema. O boxeador se mudou de Aracaju para São Paulo e trabalhou desde cedo na construção civil, treinando a modalidade apenas no tempo livre antes de se tornar um grande astro do esporte. Em 1997, a trajetória fantástica foi transformada no livro "Maguila: A Saga de um Cabra-macho Campeão", de Carlos Alencar. Em 2020, o esportista seria interpretado por Babu em um filme, que não chegou a ser gravado por falta de verba. Em 2023, porém, a TV Cultura lançou uma série de dois episódios chamada "Maguila, um lutador".

Maguila também fez aparições marcantes na televisão. Com bom-humor, viveu um comentarista irônico de economia no programa "Aqui Agora", do SBT. Na atração, vestia um traje de gala, que se opunha à sua imagem despojada. O boxeador também fez parte do elenco fixo do extinto programa "Show do Tom", da Record, comandado pelo comediante Tom Cavalcante.

Maguila no programa 'Aqui Agora', do SBT (Foto: Reprodução)

O multifacetado boxeador também teve carreira musical. Em 2009, lançou o álbum de samba "Vida de Campeão", que conta com uma faixa autoral e a regravação de clássicos como "Deixa a vida me levar". Em 2021, Maguila foi enredo da escola de samba Me Chama Que Eu Vou.

Em 2010, o pugilista foi candidato a deputado federal pelo PTN de São Paulo, mas recebeu apenas 2951 votos (0,01% dos votos válidos). Em entrevista ao G1, Maguila disse que "já esperava" o resultado e ainda confessou que se candidatou porque foi procurado e pago pelo partido.

Por fim, Maguila também criou e manteve uma ONG chamada "Amanhã Melhor", que ensina o boxe para crianças e jovens carentes.

A capa do álbum musical de Maguila, chamado 'Vida de Campeão' (Foto: Reprodução)

Morte de Maguila

José Adilson Rodrigues dos Santos, mais conhecido como "Maguila", morreu aos 66 anos, nesta quinta-feira (24), em São Paulo. O principal nome da categoria peso-pesado e uma das direitas mais fortes do boxe brasileiro sofria de encefalopatia traumática crônica, também conhecida como demência pugilística.

A morte do ex-pugilista foi confirmada pela esposa, Irani Pinheiro, à TV Record, que agradeceu aos fãs da lenda do boxe.

Nascido em Aracaju, nos 17 anos em que lutou, acumulou um cartel de 85 lutas, 77 vitórias (61 por nocaute), sete derrotas e um empate técnico. Entre os confrontos mais especiais, encontram-se nomes como Evander Holyfield e George Foreman. Além disso, conquistou diversos títulos, entre eles, brasileiros, Sul-Americanos e o Mundial da WBF (Federação Mundial de Boxe).