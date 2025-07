Vela: brasileiro Mateus Isaac fica em 4º lugar no Mundial de IQFoil

O velejador Mateus Isaac terminou na quarta colocação no Campeonato Mundial da classe IQFoil. A competição foi encerrada nesta sexta-feira (11) em Aarhus, Dinamarca. O britânico Andy Brown conquistou o título da competição, seguido pelo francês Tom Arnoux com a prata e o italiano Nicolo Renna com o bronze.

O brasileiro avançou às fases eliminatórias após bom desempenho nas etapas classificatórias. Nas quartas de final, Isaac garantiu sua vaga ao terminar em segundo lugar, atrás apenas do francês Tom Arnoux. Na semifinal, o atleta brasileiro superou seus adversários e conquistou a primeira colocação, com Arnoux em segundo lugar.

Na decisão, o regulamento do Mundial estabeleceu vantagens para os melhores classificados nas regatas preliminares. Andy Brown, que liderou a fase classificatória, iniciou a final com uma vitória, enquanto Nicolo Renna começou com 0,5 vitória por ter sido o segundo melhor nas classificatórias.

Queda logo na primeira bateria

Durante a primeira bateria da final, Isaac chegou a disputar as primeiras posições, mas uma queda da prancha comprometeu seu desempenho. Na segunda bateria, o brasileiro liderou parte da prova, mas terminou na terceira posição.

O britânico Andy Brown somou duas vitórias na final e garantiu o título mundial. Tom Arnoux ficou com a medalha de prata, enquanto Nicolo Renna completou o pódio com o bronze.

A classe IQFoil, modalidade de prancha à vela que combina velocidade e técnica, reuniu competidores de diversos países na tradicional sede de eventos de vela em Aarhus. Após este resultado no Mundial, os velejadores seguirão o calendário internacional da classe IQFoil, preparando-se para as próximas competições da temporada.