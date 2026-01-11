Veja situação do Brasil na reta final da corrida pelas Olimpíadas de Inverno

A corrida de classificação para os Jogos Olímpicos de Inverno de Milão-Cortina 2026 está prestes a acabar. Com expectativas de bater o recorde de maior delegação da história do Brasil, o país já tem cinco vagas asseguradas e boas chances de representação em modalidades como skeleton, bobsled, snowboard e biatlo. Confira abaixo a situação dos brasileiros que buscam seu lugar no evento até o próximo domingo (18).

Esqui, snowboard e biatlo são destaques na neve

O esqui alpino é uma das modalidades em que o Brasil já tinha vagas garantidas pela cota básica, uma feminina e uma masculina. Esse número deve aumentar graças ao desempenho de Lucas Pinheiro Braathen, uma das principais esperanças de medalha. Caso ele se mantenha no top-30 das duas modalidades, o slalom e slalom gigante, garante duas cotas adicionais para o país.

Atualmente, Lucas figura como o sexto colocado no ranking do slalom e quinto no slalom gigante. Na última quarta-feira (7), o brasileiro subiu ao pódio da etapa de Madonna di Campiglio da Copa do Mundo, com a medalha de bronze.

O Brasil também tem duas vagas garantidas no esqui cross-country pela cota básica. Manex Silva, garantiu o índice masculino, após participação no Mundial Sub-23 de 2025, enquanto as mulheres garantiram duas cotas através do Mundial adulto - Duda Ribera já foi convocada pela Confederação Brasileira de Desportos na Neve (CBDN).

As chances também são boas no snowboard halfpipe, especialmente com Pat Burgener. Sexto colocado do ranking, com 288 pontos, ele praticamente tem vaga garantida. No último domingo (4), ele deu um passo importante ao conquistar a medalha de bronze na etapa de Calgary da Copa do Mundo. Atualmente, Augustinho Teixeira também aparece na zona de classificação mas, com poucos pontos de vantagem, precisa de um desempenho sólido nas últimas etapas da temporada para garantir a vaga.

Gaia Brunello é a única brasileira do biatlo com condições de se classificar para Milão-Cortina. Neste momento, ela ocupa a 12ª posição do ranking olímpico da modalidade, última posição na zona de classificação para os países que não garantiram a vaga no ranking das nações 2024/205. Antes do fechamento da janela, ela terá mais três competições para melhorar sua pontuação.

Trenós voando no gelo

O cenário do skeleton é positivo para Nicole Silveira, que na última sexta-feira (9) conquistou a medalha de bronze na etapa de St. Moritz da Copa do Mundo da modalidade. Com 200 pontos, a brasileira aparece na décima colocação do ranking, dentro da zona de classificação. Ainda resta uma etapa a ser disputada antes do dia 18 de janeiro.

Também nas pistas de gelo, o bobsled brasileiro tenta levar dois trenós para as Olimpíadas pela primeira vez. A classificação é definida pelo ranking combinado, levando em consideração os resultados do 2-man (equipe com dois competires) e 4-man (equipe com quatro competidores). Os sete países que tiverem duas equipes entre as melhores colocadas do ranking garantem a classificação. Atualmente, o time liderado por Edson Bindilatti e a equipe liderada por Gustavo Ferreira figuram dentro da zona de classificação.

