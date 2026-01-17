menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsMais Esportes

AO VIVO: Acompanhe Brasil x Chile na final da Kings World Cup

No Allianz Parque, Seleção busca o bicampeonato mundial

Andressa Simões
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porThiago Fernandes,
Dia 17/01/2026
19:17
Atualizado há 1 minutos
Brasil na Kings World Cup (Foto: Reprodução)
imagem cameraBrasil na Kings World Cup (Foto: Reprodução)
  • Matéria
  • Mais Notícias

A Seleção Brasileira busca o bicampeonato da Kings World Cup neste sábado (17), a partir das 20h (de Brasília). No Allianz Parque, em São Paulo, o Brasil terá que passar pelo Chile para levantar o troféu de campeão do mundo pela segunda vez. O duelo tem transmissão da Cazé TV, XSports, ESPN e da Disney+, além das redes sociais da Kings League. O Lance! acompanha em tempo real.

continua após a publicidade

➡️ Final da Kings World Cup, no estádio do Palmeiras, terá show de MCs

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

Acompanhe a partida

PRÉ-JOGO: Jogadores entrando em campo! Está chegando a hora!

PRÉ-JOGO: Show de abertura rolando no Allianz Parque!

PRÉ-JOGO: Neymar está na casa!

PRÉ-JOGO: O Brasil joga para levantar o troféu em casa!

PRÉ-JOGO: Torcida fazendo a festa nos arredores do Allianz Parque

A campanha do Brasil até a final

A Seleção Brasileira trilhou um caminho de superação. Após estrear com derrota para a Espanha, a equipe se recuperou e engatou três vitórias consecutivas contra Peru e Catar, ainda na fase de grupos. No "jogo da morte", o chamado "Last Chance", o Brasil confirmou o favoritismo ao superar com facilidade a Arábia Saudita, por 7 a 1.

Nas quartas, o Brasil não tomou conhecimento da campanha irretocável da Itália até até então e, seguro, venceu de goleada por 15 a 5. Desta vez, Cerol foi o responsável por cobrar o "pênalti do presidente", e converteu.

continua após a publicidade
Brasil vence Itália na Kings World Cup (Foto: Reprodução)
Brasil vence Itália na Kings World Cup (Foto: Reprodução)

Já na semifinal, o Brasil se impôs sobre o México e não deu chances ao adversário. Assim, cravou sua vaga na decisão ao superar a equipe mexicana por 8 a 3. A partida foi acirrada e física, marcada por faltas duras, com direito a um cartão vermelho.

➡️ Kings League: Cris Guedes projeta final do Mundial e exalta sucesso da modalidade

Agenda da Kings World Cup

Final

  • Chile x Brasil - jogo único em 17 de janeiro, às 20h (de Brasília)

+Aposte na vitória do seu atleta favorito
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável

continua após a publicidade

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias