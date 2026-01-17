AO VIVO: Acompanhe Brasil x Chile na final da Kings World Cup
No Allianz Parque, Seleção busca o bicampeonato mundial
A Seleção Brasileira busca o bicampeonato da Kings World Cup neste sábado (17), a partir das 20h (de Brasília). No Allianz Parque, em São Paulo, o Brasil terá que passar pelo Chile para levantar o troféu de campeão do mundo pela segunda vez. O duelo tem transmissão da Cazé TV, XSports, ESPN e da Disney+, além das redes sociais da Kings League. O Lance! acompanha em tempo real.
Acompanhe a partida
PRÉ-JOGO: Jogadores entrando em campo! Está chegando a hora!
PRÉ-JOGO: Show de abertura rolando no Allianz Parque!
PRÉ-JOGO: Neymar está na casa!
PRÉ-JOGO: O Brasil joga para levantar o troféu em casa!
PRÉ-JOGO: Torcida fazendo a festa nos arredores do Allianz Parque
A campanha do Brasil até a final
A Seleção Brasileira trilhou um caminho de superação. Após estrear com derrota para a Espanha, a equipe se recuperou e engatou três vitórias consecutivas contra Peru e Catar, ainda na fase de grupos. No "jogo da morte", o chamado "Last Chance", o Brasil confirmou o favoritismo ao superar com facilidade a Arábia Saudita, por 7 a 1.
Nas quartas, o Brasil não tomou conhecimento da campanha irretocável da Itália até até então e, seguro, venceu de goleada por 15 a 5. Desta vez, Cerol foi o responsável por cobrar o "pênalti do presidente", e converteu.
Já na semifinal, o Brasil se impôs sobre o México e não deu chances ao adversário. Assim, cravou sua vaga na decisão ao superar a equipe mexicana por 8 a 3. A partida foi acirrada e física, marcada por faltas duras, com direito a um cartão vermelho.
Agenda da Kings World Cup
Final
- Chile x Brasil - jogo único em 17 de janeiro, às 20h (de Brasília)
