A Seleção Brasileira da Kings League disputa neste sábado (17) a final da World Cup Nations diante do Chile, no Allianz Parque, e tem a chance de se isolar como maior campeã do torneio se confirmar o bicampeonato. O Brasil recebe pela primeira vez o torneio de seleções e a expectativa é de pouco mais de 40 mil pessoas no estádio do Palmeiras, em São Paulo. Nesta sexta, os artilheiros Lipão e Kelvin, além da presidente Nyvi Stephan, mandaram recado para a torcida que acompanhará a decisão dentro e fora da arena.

Os jogadores e a streamer, que é uma das representantes da seleção neste mundial, concederam uma entrevista coletiva no estádio na véspera da final ao lado da delegação do Chile e do fundador da liga, Gerard Piqué. Lipão, que é o atual melhor do mundo da categoria, destacou que os torcedores têm sido fundamentais na campanha do time no torneio, principalmente pelo começo complicado na fase de grupos, e como isso ajudou a mudar a mentalidade do elenco.

Na fase de grupos contra o Catar eles foram fundamentais. Mesmo perdendo o jogo por 6x2, eles estavam nos apoiando, gritando e ali no finalzinho, a cada defesa que o Dedo e o Ezaú faziam, eles impulsionavam a gente para dar o ataque e finalizar o jogo. Eu tenho certeza que amanhã vai ser estádio lotado, a gente vai mostrar a força da torcida brasileira e vai ser uma festa incrível - afirmou o jogador.

Nivy lembrou que, tanto do lado da torcida quanto nos bastidores dos presidentes e da comissão técnica, a equipe não deixou de acreditar na classificação em nenhum momento. A streamer ainda brincou ao dizer que, mesmo antes da queda da Espanha na semifinal, considerada a maior rival do Brasil na Kings League, estava na torcida para que o Chile se classificasse e a final fosse 100% sul-americana.

-Falando do meu lado como presidente, como capitã do time também, mesmo quando parecia que estava tudo quase se perdendo, a gente quase perigando uma eliminação, não existiu nenhum momento que a gente deixou de acreditar. A gente sabia que a gente ia dar a volta por cima, ter essa reviravolta, tentar buscar o nosso bi campeonato ter uma final maravilhosa lotada aqui no Allianz Parque, que é tudo que a gente sonhou. E eu não estava torcendo para a Espanha, não. Eu queria uma final com os nossos irmãos sul-americanos. Então, boa sorte amanhã, mas não muita sorte - brincou Nyvi.

Representantes de Brasil e Chile durante entrevista antes da final. (Foto: Vinícius Harfush/Lance!)

Kelvin destaca a mudança de mentalidade do Brasil na Kings League

Kelven Oliveira, o K9, destacou que foram os momentos de tropeço que fortaleceram a mentalidade do elenco. O jogador, apelidado de "Gelado" por sua técnica e mental apurados, lembrou do pós-jogo da virada de 7 a 6 contra o Catar e definiu como o momento mais importante do torneio.

-Eu acho que times fortes são forjados em situações difíceis. E a gente passou por momentos bem complicados na competição onde quase fomos eliminados e, mesmo diante de todas as adversidades, acho que a gente esteve sempre junto, sempre unido, sempre focado num só objetivo. Não foi um lance específico que reanimou a gente e sim um conjunto de fatos que foram acontecendo durante o jogo e dando conexão. Uma coisa que me marcou muito foi pós-jogo contra o Catar que eu no vestiário que essa vitória foi muito mais importante do que se a gente tivesse ganhado o jogo por 6 a 2 ou um placar elástico. Porque ela conectou mais os jogadores, conectou mais a comissão técnica e nos conectou mais com a comunidade, com a torcida brasileira. E a partir desse momento foi uma virada de chave pra gente - explicou Kelvin.