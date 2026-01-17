Kings League: Cris Guedes projeta final do Mundial e exalta sucesso da modalidade

Conteúdo Especial

A final da Kings League World Cup Nations 2026 acontece neste sábado (17), às 20h (de Brasília), no Allianz Parque. O confronto decisivo será entre Brasil e Chile. De olho no duelo, o Lance! falou com o empresário Cris Guedes, parceiro de Neymar na equipe da Fúria, sobre o sucesso da modalidade no país.

O Brasil tem se consolidado como uma potência mundial da Kings League. Ao tratar do poder da equipe nacional, Cris Guedes foi sincero ao afirmar que se emociona com as conquistas dentro de campo da equipe brasileira. Além disso, ele se propôs a bater o famoso pênalti do presidente na decisão, caso seja necessário.

— Estou muito feliz. Quando nos classificamos ontem, diante do México, me emocionei. Sempre foi meu sonho representar o Brasil. Eu já vivi, com a Fúria, essa experiência de bater o pênalti com 45 mil pessoas. Então, pensar em fazer isso amanhã, carregando a bandeira da nossa seleção, em casa, vai ser muito emocionante. Surreal, viver meu sonho do primeiro ao último minuto — disse o empresário.

A Seleção Brasileira da Kings chegou a decisão do Mundial após vencer o México por 8 a 3. A partida aconteceu na última quinta-feira (15), na arena da competição, localizada na cidade de São Paulo.

Força da América do Sul na Kings League

Além do Brasil, outras equipes sul-americanas também tem se destacado na modalidade. Uma delas é a forte equipe do Chile, que irá disputar a final do Mundial. Em uma declaração de respeito, Cris Guedes não menosprezou o adversário e alertou para a qualidade dele.

— O Brasil é o país do futebol, então quando falamos de Kings League e Copa do Mundo, associamos os dois. Estar na final contra o Chile mostra a força do futebol sul-americano. Chile chegou à final sem ter uma liga nacional da Kings ainda, como foi conosco há um tempo. E, de lá para cá, Brasil foi sucesso e muita gente faz parte disso, nossa torcida, essa festa bonita. Amanhã vai ser sensacional — analisou.

O crescimento da Kings League

A modalidade tem sido um sucesso, principalmente entre o público jovem. Crianças e adolescentes tem cada dia ficado mais interessados na dinâmica inovadora da Kings League. Para Cris Guedes, o sucesso da competição se dá devido à interação e dinamismo das partidas.

— Não conseguia assistir com o meu filho (futebol). 90 minutos sentados em frente à TV sem gols, passava a ser chato, as crianças de hoje não têm paciência. Mas agora com o entretenimento, os influencers, streamers que a molecada é fã, ficou mais legal para eles e é uma tendência crescer. Não é concorrência do futebol, mas sim uma porta de entrada para cativar essa geração que deixou de assistir — iniciou Cris Guedes, antes de completar.

— O que está impactando a molecada é trazer para perto os ídolos dessas gerações. Vivemos numa era digital, então trazer esses caras junto ao futebol é o casamento ideal. Porque quando a gente nasce, menino ou menina, a bola é um dos primeiros brinquedos. Brasil é o país do futebol. E quando você reúne as duas coisas, difícil não dar certo — concluiu.

Final da Kings League World Cup

O Brasil dará seu último passo em busca do bicampeonato da Kings World Cup, a Copa do Mundo de Kings League, neste sábado (17). Na grande final, no Allianz Parque, a Seleção enfrenta o Chile a partir das 20h (de Brasília). O confronto tem transmissão da Cazé TV, XSports, ESPN e da Disney+, além das redes sociais da Kings League.

Para chegar a decisão, a Seleção Brasileira trilhou um caminho de superação. Após estrear com derrota para a Espanha, a equipe se recuperou e engatou três vitórias consecutivas contra Peru e Catar, ainda na fase de grupos. No "jogo da morte", o chamado "Last Chance", o Brasil confirmou o favoritismo ao superar com facilidade a Arábia Saudita, por 7 a 1.

Nas quartas, o Brasil não tomou conhecimento da campanha irretocável da Itália até até então e, seguro, venceu de goleada por 15 a 5. Desta vez, Cerol foi o responsável por cobrar o "pênalti do presidente", e converteu.

Já na semifinal, o Brasil se impôs sobre o México e não deu chances ao adversário. Assim, cravou sua vaga na decisão ao superar a equipe mexicana por 8 a 3. A partida foi acirrada e física, marcada por faltas duras, com direito a um cartão vermelho.