AO VIVO: Acompanhe Calderano x Horacio Cifuentes na semifinal da Copa América de tênis de mesa
O brasileiro tem retrospecto positivo contra o argentino
- Matéria
- Mais Notícias
Hugo Calderano está na semifinal da Copa América de tênis de mesa. O brasileiro encara o argentino Horacio Cifuentes na tarde deste domingo (1), por volta das 17h40 (de Brasília), na 888 Table Tennis Center, em São Francisco, nos Estados Unidos. A partida terá transmissão ao vivo pelo YouTube e pelo aplicativo da ITTF Americas. ATUALIZAÇÃO: CALDERANO 2 X 0 CIFUENTES
Calderano e Takahashi vencem na estreia e garantem vagas nas quartas da Copa América
Mais Esportes
Medalhista do tênis de mesa no Rio 2016 é suspenso por envolvimento com apostas
Mais Esportes
Calderano estreia no WTT de Doha; veja calendário do tênis de mesa em 2026
Mais Esportes
Acompanhe a partida
TERCEIRO SET
- Calderano freia a reação argentina, e tem 6 a 3
- Mais um ótimo início do brasileiro, que abre 5 a 1
SEGUNDO SET
- A segunda parcial também é do Brasil! 11 a 6
- Boa vantagem para o brasileiro! 9 a 4
- Calderano abre 6 a 3
- O brasileiro vira! 4 a 3
- Calderano corre atrás da distância e empata no terceiro ponto, após estar perdendo por 3 a 1
- Cifuentes abre o placar do segundo set
PRIMEIRO SET
- A primeira parcial é verde-amarela! Calderano vence por 11 a 5
- Calderano dominante! 8 a 4 no placar
- O brasileiro constrói uma boa vantagem no início, no 3 a 1
- Hugo Calderano começa abrindo o placar!
➡️ Medalhista do tênis de mesa no Rio 2016 é suspenso por envolvimento com apostas
➡️ Tudo sobre os esportes olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico
Calderano garante vaga na Copa do Mundo
Nas quartas da Copa América, Calderano derrotou o americano Nikhil Kumar por 4 sets a 1, com parciais de 11/4, 11/6, 4/11, 11/5 e 11/2. Além da vaga nas semis do torneio, o mesatenista número 3 do mundo ainda conseguiu vaga direta na Copa do Mundo da modalidade ao se garantir entre os quatro melhores do continente.
Sua companheira, Bruna Takahashi também se classificou para o campeonato mundial, após chegar à semi da Copa América. Mais cedo, a atleta foi eliminada pela norte-americana Amy Wang por 4 sets a 1 (11/13, 3/11, 11/3, 13/15 e 10/12), não avançando à decisão.
A Copa América de tênis de mesa
A competição reúne os principais mesa-tenistas do continente em confrontos eliminatórios e distribui vagas para a Copa do Mundo de Tênis de Mesa 2026, que será disputada em Macau, na China. No total, o Brasil contou com cinco representantes de peso: Giulia Takahashi, Bruna Takahashi, Hugo Calderano, Guilherme Teodoro e Leonardo Iizuka, todos garantidos na fase principal via ranking mundial.
➡️ Calderano e Takahashi vencem na estreia e garantem vagas nas quartas da Copa América
+Aposte na vitória do seu atleta favorito
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias