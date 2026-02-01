menu hamburguer
AO VIVO: Acompanhe Calderano x Horacio Cifuentes na semifinal da Copa América de tênis de mesa

O brasileiro tem retrospecto positivo contra o argentino

Andressa Simões
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porThiago Fernandes,
Dia 01/02/2026
17:27
Atualizado há 1 minutos
Hugo Calderano no WTT Champions de Frankfurt 2025 (Foto: World Table Tennis)
imagem cameraHugo Calderano no WTT Champions de Frankfurt 2025 (Foto: World Table Tennis)
  • Matéria
  • Mais Notícias

Hugo Calderano está na semifinal da Copa América de tênis de mesa. O brasileiro encara o argentino Horacio Cifuentes na tarde deste domingo (1), por volta das 17h40 (de Brasília), na 888 Table Tennis Center, em São Francisco, nos Estados Unidos. A partida terá transmissão ao vivo pelo YouTube e pelo aplicativo da ITTF Americas. ATUALIZAÇÃO: CALDERANO 2 X 0 CIFUENTES

Acompanhe a partida

TERCEIRO SET

  • Calderano freia a reação argentina, e tem 6 a 3
  • Mais um ótimo início do brasileiro, que abre 5 a 1

SEGUNDO SET

  • A segunda parcial também é do Brasil! 11 a 6
  • Boa vantagem para o brasileiro! 9 a 4
  • Calderano abre 6 a 3
  • O brasileiro vira! 4 a 3
  • Calderano corre atrás da distância e empata no terceiro ponto, após estar perdendo por 3 a 1
  • Cifuentes abre o placar do segundo set

PRIMEIRO SET

  • A primeira parcial é verde-amarela! Calderano vence por 11 a 5
  • Calderano dominante! 8 a 4 no placar
  • O brasileiro constrói uma boa vantagem no início, no 3 a 1
  • Hugo Calderano começa abrindo o placar!

➡️ Medalhista do tênis de mesa no Rio 2016 é suspenso por envolvimento com apostas

➡️ Tudo sobre os esportes olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

Calderano garante vaga na Copa do Mundo

Nas quartas da Copa América, Calderano derrotou o americano Nikhil Kumar por 4 sets a 1, com parciais de 11/4, 11/6, 4/11, 11/5 e 11/2. Além da vaga nas semis do torneio, o mesatenista número 3 do mundo ainda conseguiu vaga direta na Copa do Mundo da modalidade ao se garantir entre os quatro melhores do continente.

Sua companheira, Bruna Takahashi também se classificou para o campeonato mundial, após chegar à semi da Copa América. Mais cedo, a atleta foi eliminada pela norte-americana Amy Wang por 4 sets a 1 (11/13, 3/11, 11/3, 13/15 e 10/12), não avançando à decisão.

Hugo Calderano durante a estreia no WTT Champions de Doha
Hugo Calderano durante a estreia no WTT Champions de Doha (Foto: Divulgação/ WTT)

A Copa América de tênis de mesa

A competição reúne os principais mesa-tenistas do continente em confrontos eliminatórios e distribui vagas para a Copa do Mundo de Tênis de Mesa 2026, que será disputada em Macau, na China. No total, o Brasil contou com cinco representantes de peso: Giulia Takahashi, Bruna Takahashi, Hugo Calderano, Guilherme Teodoro e Leonardo Iizuka, todos garantidos na fase principal via ranking mundial.

➡️ Calderano e Takahashi vencem na estreia e garantem vagas nas quartas da Copa América

