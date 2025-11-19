Veja lances de Thâmela/Vic x Placette/Richard no Mundial de Vôlei de Praia
Brasileiras venceram dupla francesa por 2 sets a 1
Na madrugada desta quarta-feira (19), Thâmela/Vic enfrentaram as francesas Placette e Richard, pelo Mundial de Vôlei de Praia. Em Adelaide, na Austrália, as brasileiras saíram vencedoras por 2 sets a 1, conquistando a vaga nas oitavas de final do torneio. As parciais foram 21/17, 15/21 e 19/17. ATUALIZAÇÃO: BRA 2 X 1 FRA
Thâmela e Vic, dupla número 1 do ranking mundial, avançaram ao mata-mata após terminarem a primeira fase na liderança do Grupo A. Invictas, as brasileiras acumulam quatro vitórias em quatro jogos disputados na competição.
De forma simultânea, Evandro e Arthur medem forças com Fuller e O'Dea B, da Nova Zelândia. O confronto também vale vaga nas oitavas de final. ATUALIZAÇÃO: BRA 2 X 1 NZL
Como foi a partida?
FIM DO TERCEIRO SET: BRA 19 X 17 FRA
- Ataque francês para fora!!! Brasil vence por 19 a 17
- Final dramático! 17 a 17
- Ace de Vic, e Brasil tem o match point!!!!
- Thâmela ataca firma na diagonal longa e salva o primeiro set point
- Ataque na rede! Brasil empata no 13º ponto
- Com encaixe na paralela, França chega ao 13 a 11
- Francesas voltam a assumir a liderança. 11 a 10
- "Monster Block" de Thâmela!!!!! Brasil tem 10 a 8 no placar
- Mais um ace! Brasil empata no sétimo ponto! É isso!!!!
- Ace da Vic!!! Vamos!
- Vic recupera bola e faz o ponto. 7 a 5 para a França
- Francesas abrem 5 a 2
- Brasil abre o placar no tie break! Vamos!
FIM DO SEGUNDO SET: BRA 15 X 21 FRA
- Com ace, as francesas vencem o segundo set por 21 a 15. Ainda dá pra ganhar, Brasil!
- Thâmela faz o ponto! 19 a 15 para a França
- Brasil se complica. As francesas têm 18 a 12 no placar
- Ataque de Vic para baixo! 14 a 11 para a França
- As brasileiras perdem por 12 a 9. Vamos virar, Brasil!
- Thâmela finaliza de forma inteligente. Agora, 10 a 8 para a França
- Ponto de Vic!!! 9 a 7 para a França
- Francesas recuperam de forma sensacional e abrem 8 a 5
- Thâmela ataca na rede!
- Segundo set começa mais equilibrado
FIM DO PRIMEIRO SET: BRA 21 X 17 FRA
- Mais um "croc" de Thâmela! As brasileiras vencem por 21 a 17! Vamos!
- Thâmela larga bonito! Brasil tem o set point no 20 a 16
- Francesas esboçam uma reação. 19 a 15
- Brasil dominante! 18 a 12
- Thâmela de segunda! 16 a 10
- Ataque forte de Thâmela! 14 a 9 para o Brasil
- Thâmela e Vic seguem na frente! 12 a 6
- Brasil fecha um disputado rally!
- Mais um ace de Vic!!!
- Erro de saque francês. 6 a 2 para o Brasil
- As brasileiras estão embaladas! 5 a 1
- Ace de Vic! 2 a 0 para o Brasil! Ótimo início
🟢BOLA NO AR! Começa o jogo. Vamos, Brasil!
- Jogadoras em quadra para aquecimento
Resultados do primeiro dia de eliminatórias
As primeiras horas desta terça-feira (18) reservaram fortes emoções para o Brasil. Duda e Ana Patrícia foram as primeiras a avançar no torneio. No duelo, a análise estatística mostrou um dado incomum: ambas terminaram com idênticos 17 pontos, sendo 14 de ataque para cada uma. A diferença ficou na origem dos três pontos restantes: Ana Patrícia fez três pontos de bloqueio, enquanto Duda conquistou três pontos de saque. O próximo confronto da dupla será às 1h (de Brasília) na quinta (20), contra as norte-americanas Donlin e Denaburg, 13º lugar no ranking da FIVB.
Ainda na terça, George e Saymon se despediram da competição ao perderem para a dupla do Catar por dois sets a zero. O confronto era considerado de alto risco, pois os cataris eram favoritos, tendo vencido seis dos últimos oito torneios. As parciais terminaram em 21/23 e 20/22, demonstrando o esforço dos brasileiros. Contudo, os adversários garantiram a vitória com estratégia, destacando-se nos pontos de bloqueio e aproveitando os erros de George e Saymon.
O Mundial de Vôlei de Praia
Entre os dias 13 e 23 de novembro, a cidade de Adelaide, na Austrália, recebe os jogos do Mundial de Vôlei de Praia 2025. A competição, que estreou em 1997 e acontece de dois em dois anos, chega a sua 15ª edição nesta temporada. O Brasil é o maior vencedor do torneio, somando 35 pódios, entre as categorias feminina e masculina.
